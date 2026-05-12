Θρήνος στο NBA: Πέθανε ξαφνικά στα 29 του ο Μπράντον Κλαρκ

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 29χρονου παίκτη των Memphis Grizzlies, Μπράντον Κλαρκ.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσαν τόσο οι Γκρίζλις όσο και η εταιρεία εκπροσώπησής του, Priority Sports, μέσω επίσημων ανακοινώσεων, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ Sports, οι αμερικανικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του Κλαρκ να συνδέεται με πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών, καθώς στο σπίτι όπου διέμενε φέρονται να εντοπίστηκαν αντικείμενα και εξαρτήματα χρήσης ουσιών.

Όπως μετέδωσε το NBC4, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες έλαβε κλήση για επείγον ιατρικό περιστατικό περίπου στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο 29χρονος μπασκετμπολίστας είχε ήδη καταλήξει.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμα καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η συμβολή στον σύλλογο και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι Γκρίζλις.

{https://x.com/PrioritySports/status/2054259736069935353}

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ. Ήταν πολύ αγαπητός σε όλους μας εδώ, αλλά και σε όλους όσους ήρθε σε επαφή στη ζωή του. Ήταν μια εξαιρετικά ευγενική ψυχή, πάντα έτοιμη να στηρίξει τους φίλους και την οικογένειά του. Η καρδιά μας είναι ραγισμένη όταν σκεφτόμαστε τη μητέρα του, τη Γουίτνι, όλη την οικογένειά του και όλους τους φίλους του. Από το λύκειο μέχρι το Σαν Χοσέ Στέιτ, το Γκονζάγκα και τους Γκρίζλις, ο Μπράντον άφησε το στίγμα του σε όλους όσους ήταν μέρος της ζωής του. Όλοι αγαπούσαν τον Μπράντον Κλαρκ γιατί ήταν πάντα εκεί, ως ο πιο υποστηρικτικός φίλος που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ήταν πραγματικά μοναδικός στον τρόπο με τον οποίο έφερνε χαρά σε όλους όσους είχαν σχέση με τη ζωή του. Είναι απλώς αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια πόσο θα μας λείψει. Σ’ αγαπάμε, Μπράντον Κλαρκ», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, η Priority Sports.