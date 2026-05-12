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Έφυγε ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών
Ειδήσεις
21:59 - 12 Μάι 2026

Έφυγε ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Βαρύ πένθος προκάλεσε στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας η είδηση του θανάτου του Ηρακλή Κοτζιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του αθλητικού ραδιοφώνου, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τη θρυλική εκπομπή «Μικρόφωνο στα Γήπεδα», που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους Έλληνες φιλάθλους.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΠΣΑΤ αποχαιρετά τον σπουδαίο δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς τον «δάσκαλο με πρωτοποριακές ιδέες, που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα», ενώ υπογραμμίζει πως η σεμνότητα και η ακεραιότητά του αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της προσωπικότητας και της πορείας του.

Η απώλειά του αφήνει έντονο αποτύπωμα στον χώρο της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, όπου η συμβολή του θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της αθλητικής μετάδοσης και ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ

Ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς «έφυγε» σήμερα σε ηλικία 88 ετών βυθίζοντας στη θλίψη τους συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς, διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους.

Ξεκίνησε την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα, είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος». Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ» το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών της.

Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες, που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία της εξόδιου ακολουθίας θα ανακοινωθούν σύντομα.

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