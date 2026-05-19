Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του
12:47 - 19 Μάι 2026

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Reporter.gr Newsroom
Στη σύλληψη του Jonathan Andic, γιου του ιδρυτή της γνωστής αλυσίδας ένδυσης Mango, προχώρησε η ισπανική αστυνομία, στο πλαίσιο της επανεξέτασης των συνθηκών θανάτου του πατέρα του, Isak Andic, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας είχε εντοπιστεί νεκρός ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος στην ορεινή περιοχή της Μοντσεράτ, κοντά στις σπηλιές Salnitre στο Collbató, μια περιοχή γνωστή για το ιδιαίτερα δύσβατο και επικίνδυνο ανάγλυφό της. Κατά τη στιγμή του συμβάντος, ο Isak Andic βρισκόταν μαζί με τον γιο του, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Αρχικά, οι αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ατύχημα, εκτιμώντας ότι ο επιχειρηματίας πιθανότατα γλίστρησε και έπεσε, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο τον Ιανουάριο του 2025.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2025, η έρευνα άνοιξε εκ νέου, μετά από αποφάσεις της αστυνομίας της Καταλονίας, της εισαγγελίας και του αρμόδιου δικαστηρίου, τα οποία επικαλέστηκαν νέες πληροφορίες και ασυνέπειες σε καταθέσεις του Jonathan Andic.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον εκ νέου όλα τα δεδομένα, ενώ στην επανεκκίνηση της έρευνας φαίνεται να έχει συμβάλει και μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του εκλιπόντος, η οποία ανέφερε ότι οι σχέσεις μεταξύ πατέρα και γιου ήταν τεταμένες.

Ο Jonathan Andic αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τραγικό δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

