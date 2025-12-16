Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Συνελήφθη ο ανήλικος γιος του Κατρίνη - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Συνελήφθη στις 4 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Χαλανδρίου, ο ανήλικος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, αφού είχε προηγηθεί καταδίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα της ΟΠΚΕ εντόπισε όχημα στο οποίο επέβαιναν έξι ανήλικοι. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, το οποίο όμως αγνόησε ο 16χρονος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στην οδό Αποστολοπούλου, στο Χαλάνδρι. Διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς είναι μόλις 16 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας 15χρονος επιβάτης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε κουζινομάχαιρο. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου οδηγού, καθώς σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία για αμέλεια εποπτείας ανηλίκου.

Οι λόγοι για τους οποίους οι ανήλικοι βρίσκονταν να οδηγούν όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας παραμένουν άγνωστοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, διενεργήθηκαν αλκοτέστ, κυρίως στον οδηγό, τα οποία ήταν αρνητικά.

Στο αστυνομικό τμήμα οδηγήθηκαν ο οδηγός και ο 15χρονος με το μαχαίρι και έχουν αφεθεί ελεύθεροι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

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Ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».



Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», δηλώνει «συντριβή» ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», υπογραμμίζοντας πως, ως γονείς, θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους «με πειθώ, λογική και αγάπη».



Δείτε την ανάρτησή του:



«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

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