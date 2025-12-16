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ΧΑ: Αμετάβλητο τεχνικά το σκηνικό με τις 2111 μονάδες να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ
Αναλύσεις
10:10 - 16 Δεκ 2025

ΧΑ: Αμετάβλητο τεχνικά το σκηνικό με τις 2111 μονάδες να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,15% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2107,43 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 199,8 εκ. ευρώ. Οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος λίγο μετά το ξεκίνημα και περί τις 1μμ καταγράφηκε το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2096 μονάδων.

Η αντίδραση των αγοραστών με τη Eurobank που επανήλθε στη διαπραγμάτευση και άλλα blue chips (EEE, Τιτάν, Ελλάκτωρ) οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική πορεία και στις δημοπρασίες πέτυχαν να τον οδηγήσουν σε θετικό έδαφος. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,472% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται με μικτή εικόνα.

Έτσι, ο δείκτης του τραπεζικού κλάδου έμεινε αμετάβλητος με τη Eurobank (+4,60%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (-2,16%) να υποχωρεί. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,04%), η ΔΕΗ (+0,56%), ο Ελλάκτωρ (+5,25%), ο Τιτάν (+1,85%), η Aegean (+0,43%), o Φουρλής (+0,75%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+4,52%), η Performance Technologies (+4,21%) και η Profile (+2,94%) από τις άλλες μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΜΟΗ (-1,55%),ο Aktor (-0,85%), η Cenergy (-1,01%), η ΕΧΑΕ (-1,13%), ο ΟΛΠ (-0,73%) και η Κύπρου (-0,50 %).

Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς λόγω του συντελούμενου εταιρικού μετασχηματισμού, με τις νέες μετοχές να εκκινούν τη διαπραγμάτευσή τους στις 22/12. Αμετάβλητο τεχνικά το σκηνικό στο Χ.Α. με τις 2111 μονάδες να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ, στο σενάριο επιδίωξης ανοδικής κίνησής του.

Επιχειρηματικά νέα

ΔΕΗ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της, στα 23,7 από 17 ευρώ θέτει η Pantelakis Securities, διατηρώντας σύσταση overweight. Με βάση τη νέα τιμή-στόχο για τον τίτλο, το περιθώριο συνολικής απόδοσης εκτιμάται στο 33% με βάση τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

ΔΕΗ: νέες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα από τη το 2026. Εισάγει νέες ψηφιακές εφαρμογές, καινοτόμες λύσεις συνδεσιμότητας, υπηρεσίες αυτοπαραγωγής ενέργειας και ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

ΟΠΑΠ: Νέες αγορές μετοχών αξίας 3,97 εκατ. ευρώ από Allwyn.

Intralot: Η Fitch αναθεώρησε τις προοπτικές σε αρνητικές, στο B+ το rating. Η αυξημένη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο οδηγεί σε υποβάθμιση των εκτιμήσεων για τα EBITDA του 2026-7, τονίζει ο οίκος.

ΕΛΣΤΑΤ: στο +3,3% ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ ́ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό.

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 8,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, από €38,77 δισ. σε €41,93 δισ.

Εξοφλεί πρόωρα δάνεια 5,3 δισ. η Ελλάδα. Στο €1,6 δισ. υπολογίζεται η συνολική ελάφρυνση από την πρόωρη εξόφληση δανείων του πρώτου μνημονίου. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 145,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 για να περιορισθεί στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 10:13
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