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Ο Τραμπ προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αρκεί να συμφωνήσει τώρα
Ειδήσεις
10:13 - 16 Δεκ 2025

Ο Τραμπ προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αρκεί να συμφωνήσει τώρα

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες με εκείνες που θα λάμβανε ως μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12) Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το Politico, η προσφορά αυτή αποτελεί την ισχυρότερη και πιο ξεκάθαρη δέσμευση ασφαλείας που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ προς την Ουκρανία, ωστόσο συνοδεύεται από ένα έμμεσο τελεσίγραφο: είτε γίνεται αποδεκτή τώρα, είτε η επόμενη εκδοχή δεν θα είναι τόσο γενναιόδωρη.

Η πρόταση για τις λεγόμενες εγγυήσεις τύπου «Άρθρου 5» έρχεται εν μέσω μαραθώνιων συνομιλιών στο Βερολίνο μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού και συμβούλου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να πιέσει το Κίεβο να αποδεχθεί όρους που θα τερματίσουν τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονταν μέχρι τώρα απρόθυμοι να καταλήξουν σε συμφωνία χωρίς ρητές αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, φοβούμενοι ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί ξανά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Η τελευταία αμερικανική πρόταση φαίνεται να επιχειρεί να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες, αλλά ταυτόχρονα να πιέσει τον Ζελένσκι να κινηθεί γρήγορα.

«Η βάση αυτής της συμφωνίας είναι ουσιαστικά πολύ ισχυρές εγγυήσεις, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Αυτές οι εγγυήσεις δεν θα παραμείνουν στο τραπέζι για πάντα. Είναι διαθέσιμες τώρα, εφόσον υπάρξει μια καλή κατάληξη».

Αισιόδοξος ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργότερα τη Δευτέρα (16/12) ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Είπε επίσης ότι μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να διευκρινίσει πότε.

«Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ερωτηθείς αν υπάρχει χρονικό όριο για τις εγγυήσεις ασφαλείας, απάντησε ότι «το χρονικό όριο είναι όποτε μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε».

Οι συζητήσεις του Σαββατοκύριακου επικεντρώθηκαν κυρίως στη λεπτομερή αποσαφήνιση των εγγυήσεων ασφαλείας που θα προσφέρουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη στην Ουκρανία, αλλά περιλάμβαναν και ζητήματα εδαφών και άλλα θέματα. Στον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ συμμετείχε και ο στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ και ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί μια τέτοια ρύθμιση σε μια τελική συμφωνία, καθώς και την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται ωστόσο για μια μάλλον αισιόδοξη εκτίμηση, δεδομένης της μέχρι τώρα άρνησης του Κρεμλίνου να κάνει παραχωρήσεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί για τις νέες συμφωνίες που επεξεργάζονται τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη.

Το Σαββατοκύριακο ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα επιδιώξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, έναν όρο που η Ρωσία ζητά επίμονα εδώ και καιρό.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν παρέστη στις συναντήσεις του Βερολίνου αλλά ενημερώθηκε δύο φορές από τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, σχεδίαζε να συμμετάσχει τηλεφωνικά σε δείπνο με αρχηγούς κρατών, υπουργούς Εξωτερικών και αξιωματούχους ασφαλείας.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ επιχείρησαν επίσης να περιορίσουν τις διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σχετικά με τα εδάφη που θα ελέγχει η Μόσχα σε μια τελική συμφωνία. Η Ρωσία επιμένει να ελέγχει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ακόμη και τμήματα που δεν έχει καταλάβει.

Οι προσδοκίες των ΗΠΑ

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα εδαφικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης —που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί— για τον διαμοιρασμό του ελέγχου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, με κάθε χώρα να έχει πρόσβαση στο ήμισυ της παραγόμενης ενέργειας.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αποφεύγουν πάντως τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς σκοπεύουν να γεφυρώσουν τα υπόλοιπα εδαφικά χάσματα, λέγοντας ότι παρουσίασαν στον Ζελένσκι «ιδέες που δίνουν τροφή για σκέψη».

Αφού ο Ζελένσκι απαντήσει στις προτάσεις, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα τις συζητήσουν με τη ρωσική πλευρά.

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ θα συγκαλέσουν ομάδες εργασίας —πιθανότατα στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο— όπου στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα μελετήσουν χάρτες για να επιλύσουν τα εναπομείναντα εδαφικά ζητήματα.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε λύσει περίπου το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά απομένουν ακόμη κάποια θέματα που πρέπει να διευθετηθούν», καταλήγουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 10:38
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