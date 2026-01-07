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ΕΛΑΣ: Έρευνα για το βίντεο που δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι
Ειδήσεις
16:59 - 07 Ιαν 2026

ΕΛΑΣ: Έρευνα για το βίντεο που δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι

Reporter.gr Newsroom
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Έρευνα σε εξέλιξη βρίσκεται από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με βίντεο που προβλήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και φέρεται να απεικονίζει γυναίκα αστυνομικό να προβαίνει σε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γλεντιού.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει: «Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

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