Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε το ελληνικό FBI τη Δευτέρα (18/5) στα Βορίζια Κρήτης. Όλοι οι συλληφθέντες ανήκουν στην ίδια οικογένεια και είναι γνωστοί στις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες αντιμετώπιζαν ήδη εντάλματα σύλληψης, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης για υποθέσεις ζωοκλοπών.

Οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν διαπιστώσει ότι η οικογένεια καταπατούσε εκτάσεις συγχωριανών τους, ενώ όσοι αντιδρούσαν δεχόντουσαν απειλές, σωματική βία ή ακόμη και εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια και οχήματα. Σημειώνεται ότι στα Βορίζια δεν λειτουργεί Αστυνομικό Τμήμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επίμαχες εκτάσεις περνούσαν στη συνέχεια σε συζύγους και συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και να εισπράττονται αγροτικές επιδοτήσεις που φέρονται να ξεπερνούν συνολικά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Τα παράνομα κέρδη από ζωοκλοπές και καταπατήσεις υπολογίζονται σε περίπου 250.000 ευρώ, με το συνολικό οικονομικό όφελος της υπόθεσης να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ.

Αστυνομικές πηγές διευκρινίζουν πάντως ότι, μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει εμπλοκή της συγκεκριμένης οικογένειας στο πρόσφατο φονικό που συνδέεται με τη βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών στην περιοχή.

