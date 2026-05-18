ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague
Ειδήσεις
16:46 - 18 Μάι 2026

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Reporter.gr Newsroom
Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ «TELECOM CENTER ATHENS».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, έχουν προγραμματιστεί αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, καθώς πρόκειται για μια αθλητική διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας τόσο για την Αθήνα όσο και για τη χώρα συνολικά.

Για τον σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, την προστασία φιλάθλων, αποστολών, εργαζομένων και πολιτών, καθώς και την ομαλή μετακίνηση των επισκεπτών προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το σχέδιο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Επιπρόσθετα στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό.

Παράλληλα, καλούνται οι φίλαθλοι να προσέρχονται εγκαίρως στις εγκαταστάσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τέλος, τονίζεται ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις με ειδικότερες οδηγίες και πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διαδρομές προσέγγισης και αποχώρησης των φιλάθλων, τα σημεία ελέγχου, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς
Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200
