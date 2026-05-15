Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200
Ειδήσεις
22:35 - 15 Μάι 2026

Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200

Reporter.gr Newsroom
Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα για υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν χθες στην Αττική αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο 32χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να έχει στην κατοχή του ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά κατασχέθηκαν 399,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 7.200 ευρώ σε μετρητά, δύο κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μεγάλος αριθμός από νάιλον συσκευασίες, καθώς και ένα αυτοκίνητο.

Ο 32χρονος, που κατά την ΕΛ.ΑΣ. έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

