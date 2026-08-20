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«Πέταξε» στα 6,16 μ. ο Καραλής στη Λωζάνη – Νέο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο
Ειδήσεις
21:49 - 20 Αυγ 2026

«Πέταξε» στα 6,16 μ. ο Καραλής στη Λωζάνη – Νέο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο

Reporter.gr Newsroom
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Νέα σπουδαία επίδοση για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Λωζάνης και πέρασε τα 6,16 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση της καριέρας του στον ανοιχτό στίβο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να ξεπεράσει τον πήχη. Μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα στα 6,16 μ., επέστρεψε αποφασισμένος και στη δεύτερη κατάφερε να ολοκληρώσει το άλμα, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό.

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Ιδιαίτερη στιγμή ήταν το χειροκρότημα του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος είχε προηγουμένως περάσει επίσης τα 6,16 μ. με την πρώτη προσπάθεια. Ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής παρακολούθησε την προσπάθεια του Καραλή και αναγνώρισε την εξαιρετική επίδοση του Έλληνα επικοντιστή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dktz9y2xuny9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κορυφαία επίδοση του Καραλή στον ανοιχτό

Το άλμα στα 6,16 μ. αποτελεί πλέον την καλύτερη επίδοση του Καραλή στον ανοιχτό στίβο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του των 6,08 μ.

Παράλληλα, ο 27χρονος αθλητής έχει ήδη πετύχει ακόμη μεγαλύτερη επίδοση μέσα στο 2026. Στις 28 Φεβρουαρίου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Παιανίας, είχε περάσει τα 6,17 μ., επίδοση που αποτελεί το απόλυτο ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dktzh7m1suqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η νέα εμφάνιση στη Λωζάνη έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου ο Καραλής είχε ανέβει ξανά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου πίσω από τον Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαιώνει έτσι για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σταθερά στην κορυφή του παγκόσμιου επί κοντώ, γράφοντας μία ακόμη σημαντική σελίδα στην ήδη εντυπωσιακή πορεία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dktz55tzuvs1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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