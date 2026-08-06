Morgan Stanley: Ρεκόρ εσόδων $1,1 δισ. στην Ιαπωνία με «καύσιμο» το χρηματιστήριο

Η Morgan Stanley σημείωσε νέο ρεκόρ εσόδων στην Ιαπωνία, αφήνοντας πίσω της σημαντικούς διεθνείς ανταγωνιστές της, καθώς επωφελήθηκε από την ισχυρή άνοδο της χρηματιστηριακής δραστηριότητας στη χώρα.

Με βάση τα οικονομικά της στοιχεία, τα καθαρά έσοδα της ιαπωνικής χρηματιστηριακής θυγατρικής της, στην οποία η Morgan Stanley διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή, ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 10% στη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, φτάνοντας τα 168,3 δισ. γεν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1,1 δισ. δολάρια.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τα αντίστοιχα έσοδα της JPMorgan Chase, παρότι η αμερικανική τράπεζα εμφάνισε υψηλότερη καθαρή κερδοφορία, διατηρώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρωτιά ως η πιο κερδοφόρα ξένη επενδυτική τράπεζα στην Ιαπωνία.

Ο πρόεδρος της Morgan Stanley MUFG Securities, Αλμπέρτο Ταμούρα, ανέφερε ότι οι θετικές μεταβολές στην ιαπωνική οικονομία, μεταξύ των οποίων οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, συνεχίζουν να λειτουργούν ως «σημαντικό ούριο άνεμο» για την ανάπτυξη της δραστηριότητας της τράπεζας.

Όπως σημείωσε, η αύξηση των συναλλαγών στις μετοχές προήλθε από το διατηρούμενο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την ιαπωνική αγορά, ενώ η συνεργασία με τη Mitsubishi UFJ Financial Group συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας. Παράλληλα, η κοινοπραξία κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα καθαρών κερδών.

Ενισχύθηκαν οι περισσότερες διεθνείς τράπεζες

Οι περισσότερες μεγάλες διεθνείς τράπεζες κατέγραψαν άνοδο εσόδων στην Ιαπωνία, καθώς το χρηματιστήριο της χώρας κινήθηκε σε επίπεδα-ρεκόρ, ενισχυμένο από την αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη και τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στην οικονομία.

Η αυξημένη δραστηριότητα των επενδυτών ενίσχυσε τις συναλλαγές στις μετοχές, ενώ οι προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας έδωσαν ώθηση και στην αγορά ομολόγων.

Παράλληλα, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης συνέβαλαν στην αύξηση των συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η πορεία της JPMorgan

Η χρηματιστηριακή μονάδα της JPMorgan στην Ιαπωνία παρουσίασε επίσης αύξηση περίπου 10% στα καθαρά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα 154,5 δισ. γεν για τη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.

Η βελτίωση αυτή αποδόθηκε κυρίως στην ενίσχυση των συναλλαγών στα ομόλογα, αλλά και στην αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Εκπρόσωπος της τράπεζας τόνισε ότι η Ιαπωνία αποτελεί αγορά στρατηγικής σημασίας για την JPMorgan, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει τόσο στο προσωπικό όσο και στις υποδομές του, ώστε να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Υποχώρηση για την BNP Paribas

Αντίθετη πορεία ακολούθησε η χρηματιστηριακή θυγατρική της BNP Paribas στην Ιαπωνία, καθώς τα καθαρά έσοδά της μειώθηκαν περίπου 10%, στα 58,6 δισ. γεν, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, λόγω της πτώσης των εσόδων από τις συναλλαγές ομολόγων.

Τα καθαρά κέρδη της γαλλικής τράπεζας μειώθηκαν κατά 30%, ωστόσο παρέμεινε στην τέταρτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτικών τραπεζών στην Ιαπωνία με βάση την κερδοφορία. Η BNP Paribas δεν προχώρησε σε σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία έρχονται μετά τις ανακοινώσεις και άλλων μεγάλων διεθνών τραπεζών, οι οποίες ολοκληρώνουν τη χρήση τους στις 31 Δεκεμβρίου. Συνολικά, οι περισσότερες παρουσίασαν αυξημένα έσοδα από την ιαπωνική αγορά, αν και η εικόνα σε επίπεδο καθαρών κερδών ήταν ανομοιογενής.