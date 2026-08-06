Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Σε μεικτό έδαφος ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πέμπτης (6/8) στη Wall Street, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα αξιολογούν και τα νέα εταιρικά αποτελέσματα.

Αφήνοντας πίσω του τα χθεσινά κέρδη, ο Dow Jones άνοιξε τη σημερινή συνεδρίαση στα «κόκκινα» με ήπιες απώλειες στο 0,03%, παραμένοντας ωστόσο σε «περιοχή» ρεκόρ και ειδικότερα στις 54.333,27 μονάδες. Από την άλλη, ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,26% στις 26.435,52 μονάδες και ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,15% στις 7.734,71 μονάδες.

Στο ταμπλό, με το άνοιγμα της συνεδρίασης, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Sandisk, η οποία υποχώρησε κατά 13%, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της αγοράς.

Την ίδια ώρα, η AppLovin σημείωνε πτώση 16% μετά την ανακοίνωση μικτών αποτελεσμάτων για το τρίμηνο, ενώ η Western Digital έχανε 18%, καθώς οι προβλέψεις της για το πρώτο τρίμηνο απογοήτευσαν τους επενδυτές, παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις της στο προηγούμενο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ελαφρώς ανοδικά, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις ότι Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Όπως μετέδωσε το MS NOW, επικαλούμενο Ιρανό κυβερνητικό αξιωματούχο, η προσωρινή συμφωνία προβλέπει ότι η διέλευση των πλοίων θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή τελών ή διοδίων.

«Οι αγορές έχουν δει πολλές φορές να δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Παρότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας γίνονται πλέον πιο συγκεκριμένες, το ενδιαφέρον στρέφεται από το αν θα υπάρξει συμφωνία στο πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ανοιχτού ζητήματος για το αν το Ιράν θα μπορεί τελικά να επιβάλλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά», σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ.

Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η SpaceX, καθώς ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος περιορισμού πώλησης (lock-up) μετοχών, με αποτέλεσμα να καθίστανται διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση περισσότερες από 900 εκατομμύρια μετοχές.

Η άρση του περιορισμού επιτρέπει για πρώτη φορά στους αρχικούς επενδυτές να προχωρήσουν σε πωλήσεις μέρους των συμμετοχών τους, εξέλιξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στην αποτίμηση της εταιρείας.