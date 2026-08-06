ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
16:58 - 06 Αυγ 2026

Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μεικτό έδαφος ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πέμπτης (6/8) στη Wall Street, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα αξιολογούν και τα νέα εταιρικά αποτελέσματα.  

Αφήνοντας πίσω του τα χθεσινά κέρδη, ο Dow Jones άνοιξε τη σημερινή συνεδρίαση στα «κόκκινα» με ήπιες απώλειες στο 0,03%, παραμένοντας ωστόσο σε «περιοχή» ρεκόρ και ειδικότερα στις 54.333,27 μονάδες. Από την άλλη, ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,26% στις 26.435,52 μονάδες και ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,15% στις 7.734,71 μονάδες.

Στο ταμπλό, με το άνοιγμα της συνεδρίασης, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η μετοχή της Sandisk, η οποία υποχώρησε κατά 13%, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της αγοράς.

Την ίδια ώρα, η AppLovin σημείωνε πτώση 16% μετά την ανακοίνωση μικτών αποτελεσμάτων για το τρίμηνο, ενώ η Western Digital έχανε 18%, καθώς οι προβλέψεις της για το πρώτο τρίμηνο απογοήτευσαν τους επενδυτές, παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις της στο προηγούμενο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ελαφρώς ανοδικά, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις ότι Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Όπως μετέδωσε το MS NOW, επικαλούμενο Ιρανό κυβερνητικό αξιωματούχο, η προσωρινή συμφωνία προβλέπει ότι η διέλευση των πλοίων θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή τελών ή διοδίων.

«Οι αγορές έχουν δει πολλές φορές να δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Παρότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας γίνονται πλέον πιο συγκεκριμένες, το ενδιαφέρον στρέφεται από το αν θα υπάρξει συμφωνία στο πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ανοιχτού ζητήματος για το αν το Ιράν θα μπορεί τελικά να επιβάλλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά», σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ.

Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η SpaceX, καθώς ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος περιορισμού πώλησης (lock-up) μετοχών, με αποτέλεσμα να καθίστανται διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση περισσότερες από 900 εκατομμύρια μετοχές.

Η άρση του περιορισμού επιτρέπει για πρώτη φορά στους αρχικούς επενδυτές να προχωρήσουν σε πωλήσεις μέρους των συμμετοχών τους, εξέλιξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στην αποτίμηση της εταιρείας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα
Ναυτιλία

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83
Ειδήσεις

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ
Χρηματιστήρια

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ