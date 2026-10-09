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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών
Ειδήσεις
14:13 - 09 Οκτ 2026

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών

Reporter.gr Newsroom

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Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποφάσισε τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται η πιθανή τέλεση τεσσάρων ακόμη αδικημάτων οικονομικής φύσης.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, και αφορά το ζευγάρι των γιατρών που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η Αρχή απέστειλε στην Εισαγγελία πολυσέλιδη διάταξη, με την οποία προβλέπεται η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στο επίκεντρο και τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι

Στα περιουσιακά στοιχεία που τίθενται υπό δέσμευση περιλαμβάνεται και τραπεζική θυρίδα την οποία διατηρούσαν οι δύο κατηγορούμενοι σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο τους.

Παράλληλα, η Αρχή έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για το άνοιγμα της θυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου της, στην περίπτωση που εντοπιστούν αντικείμενα ή άλλα στοιχεία που μπορούν νόμιμα να κατασχεθούν.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, έχουν ήδη αποσταλεί σχετικά έγγραφα στο Κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι δύο κατηγορούμενοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους.

Όσα περιουσιακά στοιχεία εντοπιστούν και καλύπτονται από τη σχετική διάταξη αναμένεται να υπαχθούν στο καθεστώς δέσμευσης, ενώ η έρευνα για τις οικονομικές πτυχές της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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