ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
THEON: Παραγγελία από κορυφαία ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και εξαγορά του 30% της Shock EOS
Επιχειρήσεις
21:37 - 05 Νοε 2025

THEON: Παραγγελία από κορυφαία ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και εξαγορά του 30% της Shock EOS

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, η Theon International Plc (THEON) ανακοίνωσε το επόμενο βήμα της επένδυσης ύψους €10 εκατ., που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2024 και αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που εφαρμόζονται σε πλατφόρμες.

Επιστέγασμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των ομάδων Έρευνας και Ανάπτυξης της THEON και της Shock EO Systems Ltd (Shock EOS) κατά το τελευταίο έτος ήταν η αρχική παραγγελία που έλαβε η THEON για αρκετές μονάδες δοκιμαστικής παραγωγής του πρόσφατα αναπτυχθέντος σταθεροποιημένου ηλεκτροοπτικού συστήματος πολλαπλών αισθητήρων επί πλατφόρμας, από κορυφαία ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Οι μονάδες δοκιμαστικής παραγωγής θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη πιστοποίηση του σταθεροποιημένου ηλεκτροοπτικού συστήματος επί ενός τηλεχειριζόμενου οπλικού συστήματος τους επόμενους μήνες, στο τέλος των οποίων αναμένεται να ακολουθήσει μια πολύ μεγαλύτερη παραγγελία για σειριακή παραγωγή του προϊόντος.

Η επιλογή της THEON από μια κορυφαία ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία βασίστηκε στις αποδεδειγμένες δυνατότητές της στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και στην ετοιμότητά της για παραγωγή και στην ανταγωνιστική της τιμολογιακή πολιτική.

Η πρώτη αυτή επιτυχία της THEON στον τομέα των σταθεροποιημένων ηλεκτροοπτικών συστημάτων πολλαπλών αισθητήρων επί πλατφόρμας ήρθε πολύ νωρίτερα από τις εσωτερικές προβλέψεις της εταιρίας, καθώς οι πρώτες παραγγελίες αναμένονταν αρχικά προς τα τέλη του 2026.

Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα των επενδύσεων της THEON για την επιτάχυνση της εισόδου της στον συγκεκριμένο τομέα, μέσω της ενίσχυσης της δικής της ομάδας Έρευνας και Ανάπτυξης τους τελευταίους 18 μήνες, της στενής συνεργασίας με την Shock EOS, καθώς και της πρόσφατης εξαγοράς της Kappa (υπό την τελική έγκριση των ρυθμιστικών αρχών).

Έπειτα από την επιτυχημένη συνεργασία με τη Shock EOS και με στόχο την περαιτέρω διείσδυση στον συγκεκριμένο τομέα, η THEON προχωρά στην εξαγορά του 30% της Shock EOS, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης της συμφωνίας, με δικαίωμα απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού εντός των επόμενων 24 μηνών.

Η Shock EOS, που ιδρύθηκε το 2023 και απαρτίζεται από ομάδα μηχανικών με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ηλεκτροοπτικών συστημάτων, έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος συνεργάτης στον σχεδιασμό και την τεχνολογική ανάπτυξη για τον διεθνή αεροδιαστημικό και αμυντικό κλάδο.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής CEO & Business Development Director της ΤΗΕΟΝ, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη βασική στρατηγική μας πρωτοβουλία για τη γρήγορη και μεθοδική διεύρυνση της προϊοντικής μας γκάμας και την ουσιαστική αύξηση της συνολικής αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε. Ο τομέας των ηλεκτροοπτικών συστημάτων επί πλατφόρμας αποτελεί ένα σαφώς ευρύτερο πεδίο δραστηριότητας σε σχέση με τα φορητά συστήματα, στον οποίο η THEON εντοπίζει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Συνεργαζόμαστε στενά με τη Shock EOS για περισσότερους από 12 μήνες και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εξασφαλίσαμε αυτή την αρχική παραγγελία ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Παρατηρούμε αυξημένη ζήτηση για αυτό το είδος προϊόντος, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, και προσβλέπουμε στην εξασφάλιση νέων παραγγελιών καθώς και στην ένταξη της ιδιαίτερα έμπειρης ομάδας της Shock EOS στον Όμιλο THEON.»

Ο Κλέαρχος Σαρικάκης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στη THEON, πρόσθεσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με την αρχική επιτυχία που προέκυψε από τις κοινές προσπάθειες ανάπτυξης μεταξύ της Διεύθυνσης R&D Platform της THEON και της Shock EOS. Η αποτελεσματική μας συνεργασία ανέδειξε τον επαγγελματισμό, την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης και την τεχνογνωσία τους, ενισχύοντας την πεποίθησή μας ότι οι δύο εταιρίες μοιράζονται κοινό DNA. Κατά συνέπεια, η εισήγησή μας για την προώθηση της επένδυσης της THEON στη Shock EOS έγινε άμεσα αποδεκτή και εγκρίθηκε από τη Διοίκηση και των δύο εταιριών.»

Ο Kobus Coetzee, Ιδρυτής και Τεχνικός Διευθυντής της Shock EOS, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που, μέσα από την εντατική συνεργασία των ομάδων μας στην Ελλάδα και τη Νότια Αφρική, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημαντικό ορόσημο και να εξασφαλίσουμε την πρώτη μας παραγγελία, αποτελώντας πλέον μέρος της οικογένειας της THEON. Η συνεργασία μας ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι δύο εταιρίες μαζί μπορούν να αποτελέσουν τον επόμενο μεγάλο παίκτη στην αγορά των ηλεκτροπτικών συστημάτων πλατφόρμας.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

THEON: Στρατηγική επένδυση ύψους $3 δισ. στην Twin Prime για ενσωμάτωση ΤΝ στα προϊόντα της
Επιχειρήσεις

THEON: Στρατηγική επένδυση ύψους $3 δισ. στην Twin Prime για ενσωμάτωση ΤΝ στα προϊόντα της

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Ποιες εταιρείες θησαυρίζουν από τον πόλεμο
Ειδήσεις

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Ποιες εταιρείες θησαυρίζουν από τον πόλεμο

THEON: Άλμα 32,3% στα έσοδα το α’ τρίμηνο – Οι προοπτικές του Ομίλου
Επιχειρήσεις

THEON: Άλμα 32,3% στα έσοδα το α’ τρίμηνο – Οι προοπτικές του Ομίλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ