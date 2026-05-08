Κρίση στη Μέση Ανατολή: Ποιες εταιρείες θησαυρίζουν από τον πόλεμο

Τη στιγμή που οι ενεργειακές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή προβληματίζουν έντονα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, ορισμένες εταιρείες βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν τους αποφέρει κέρδη δισεκατομμυρίων.

Ρεπορτάζ του BBC παρουσιάζει τους βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίοι επωφελούνται από τον πόλεμο που ξεκίνησε μετά τις 28 Φεβρουαρίου και την επίθεση των ΗΠΑ/Ισραήλ στο Ιράν.

1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Με τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ να έχουν ουσιαστικά «παγώσει» για περισσότερο από έναν μήνα, οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί κολοσσοί, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρές εμπορικές δραστηριότητες και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Όπως είχε δηλώσει πριν από περίπου έναν μήνα στον Guardian ο Patrick Galey από τη Global Witness: «Οι παγκόσμιες κρίσεις συνεχίζουν να μεταφράζονται σε τεράστια κέρδη για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, ενώ οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα».

Έτσι:

Η BP ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,2 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του έτους, χάρη —όπως ανέφερε— στις «εξαιρετικές» επιδόσεις του trading division της.

Η Shell ξεπέρασε, επίσης, τις προβλέψεις των αναλυτών, παρουσιάζοντας αύξηση κερδών στα 6,92 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο.

Η TotalEnergies κατέγραψε άνοδο σχεδόν 33% στα κέρδη της, τα οποία έφτασαν τα 5,4 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, επωφελούμενη από τη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Στις ΗΠΑ το τοπίο είναι κάπως διαφορετικό, καθώς ενεργειακοί κολοσσοί – όπως οι ExxonMobil και Chevron – είδαν τα κέρδη τους να υποχωρούν σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας των διαταραχών στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά, ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και εκτιμούν ότι η κερδοφορία τους θα συνεχίσει να ενισχύεται όσο οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές.

Στους κερδισμένους Σαουδική Αραβία και Ρωσία

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Guardian, οι 100 μεγαλύτερες πετρελαϊκές και εταιρείες φυσικού αερίου στον κόσμο κατέγραψαν πάνω από 30 εκατ. δολάρια την ώρα σε απροσδόκητα κέρδη κατά τον πρώτο μήνα του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ με το Ιράν.

Πρόκειται για υπερκέρδη που προέρχονται κατά βάση από την «τσέπη» των πολιτών, καθώς οι τιμές πήραν απότομα την ανηφόρα.

Ανάμεσα στους μεγάλους «κερδισμένους» ο Guardian ξεχωρίζει τη Saudi Aramco, καθώς εκτιμάται ότι θα καταγράψει πρόσθετα κέρδη 25,5 δισ. δολαρίων μέσα στο 2026 εφόσον η τιμή του πετρελαίου παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια.

Το ποσό αυτό προστίθεται στα ήδη τεράστια κέρδη της κρατικά ελεγχόμενης σαουδαραβικής εταιρείας, η οποία από το 2016 έως το 2023 κατέγραφε κατά μέσο όρο 250 εκατ. δολάρια κέρδη ημερησίως.

Παράλληλα, τρεις ρωσικές εταιρείες ενέργειας αναμένεται να αποκομίσουν συνολικά 23,9 δισ. δολάρια σε υπερκέρδη. Πρόκειται για τις Gazprom, Rosneft και Lukoil.

Να σημειωθεί εδώ πως η σύγκρουση ενίσχυσε τα έσοδα της Ρωσίας, με το Centre for Research on Energy and Clean Air να αναφέρει πως τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου ανήλθαν σε 840 εκατ. δολάρια ημερησίως τον Μάρτιο, αυξημένα κατά 50% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

2. Τράπεζες

Τα ταμεία τους να «φουσκώνουν» είδαν και οι τράπεζες, με την περίπτωση της JPMorgan Chase να είναι ενδεικτική, καθώς η επενδυτική της δραστηριότητα κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ 11,6 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, συμβάλλοντας στο δεύτερο υψηλότερο τριμηνιαίο κέρδος στην ιστορία της τράπεζας.

Κέρδη κατέγραψαν συνολικά και οι υπόλοιπες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες — Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo.

Συνολικά, οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν κέρδη 47,7 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wealth Club, σημείωσε ότι «οι αυξημένοι όγκοι συναλλαγών ωφέλησαν ιδιαίτερα τις επενδυτικές τράπεζες, κυρίως τη Morgan Stanley και τη Goldman Sachs».

Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street επωφελήθηκαν από την εκτίναξη της ζήτησης για trading, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν πιο ριψοκίνδυνα assets και στράφηκαν σε ασφαλέστερες επιλογές.

Η Streeter προσέθεσε: «Η μεταβλητότητα που προκάλεσε ο πόλεμος οδήγησε σε έκρηξη συναλλαγών, καθώς κάποιοι επενδυτές πούλησαν μετοχές φοβούμενοι κλιμάκωση, ενώ άλλοι αγόρασαν στη διόρθωση, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη των αγορών».

3. Αμυντική βιομηχανία

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η αμυντική βιομηχανία – ο μεγαλύτερος ίσως «κερδισμένος» από τον πόλεμο, καθώς – όπως είπε η Emily Sawicz, senior analyst της RSM UK – «η σύγκρουση ανέδειξε τα κενά στις δυνατότητες αεράμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε αντιπυραυλικά συστήματα, anti-drone τεχνολογίες και στρατιωτικό εξοπλισμό σε Ευρώπη και ΗΠΑ».

Πέρα από αυτό, βέβαια, ο πόλεμος δημιουργεί επίσης ανάγκη αναπλήρωσης των στρατιωτικών αποθεμάτων, αυξάνοντας περαιτέρω τη ζήτηση.

Έτσι:

Η BAE Systems, που κατασκευάζει μεταξύ άλλων εξαρτήματα για τα μαχητικά F-35, ανακοίνωσε ότι αναμένει ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδών φέτος.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι αυξανόμενες «απειλές ασφαλείας» διεθνώς οδηγούν τις κυβερνήσεις σε υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας ένα «υποστηρικτικό περιβάλλον» για τον κλάδο.

Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman ανακοίνωσαν επίσης ιστορικά υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ωστόσο, οι μετοχές αμυντικών εταιρειών —που είχαν εκτοξευθεί τα προηγούμενα χρόνια— υποχωρούν από τα μέσα Μαρτίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο κλάδος είναι υπερτιμημένος.

4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μεταξύ άλλων, η κρίση ανέδειξε και την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, με την Streeter να παρατηρεί, μιλώντας στο BBC, ότι ο πόλεμος «έχει εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Οι ΗΠΑ – παρά το «drill, baby, drill» του Τραμπ – δεν ξεφεύγουν από την γενική τάση.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πόλεμος κάνει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ να θεωρούνται ολοένα και πιο κρίσιμες για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.

Σε παρόμοιο ρεπορτάζ του Guardian, η Jess Ralston από την Energy and Climate Intelligence Unit είχε σημειώσει χαρακτηριστικά: «Αυτή η ενεργειακή κρίση αποδεικνύει ξανά το κόστος της εξάρτησής μας από ασταθή ορυκτά καύσιμα».

Συνεπώς, πολλές εταιρείες είναι και εδώ «κερδισμένες» από την κρίση. Ανάμεσά τους η αμερικανική NextEra Energy που είδε τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 17% από τις αρχές του έτους· η δανέζικοι κολοσσοί αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted που ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση κερδών· η βρετανική Octopus Energy που πούλησε περισσότερα ηλιακά πάνελ και αντλίες θερμότητας, ενώ οι πωλήσεις στα φωτοβολταϊκά αυξήθηκαν κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.