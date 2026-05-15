Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
08:29 - 15 Μάι 2026

Οι εταιρείες που «θησαυρίζουν» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Καθώς νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο μετρούν το οικονομικό κόστος του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ορισμένες εταιρείες καταγράφουν εκρηκτικά κέρδη.

Η αβεβαιότητα που προκάλεσε η σύγκρουση, μαζί με το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, εκτόξευσαν το κόστος ζωής και επιβάρυναν τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων, οικογενειών και κυβερνήσεων.

Όμως, ενώ πολλοί βρέθηκαν στα όρια οικονομικής ασφυξίας, άλλοι – εταιρείες που ευνοούνται από τον πόλεμο ή από τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας – είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται.

Ακολουθούν ορισμένοι από τους κλάδους και τις εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια όσο συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η μεγαλύτερη οικονομική συνέπεια του πολέμου μέχρι στιγμής ήταν η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, όμως οι αποστολές ουσιαστικά σταμάτησαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αυτό προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, από τις οποίες επωφελήθηκαν οι μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί κολοσσοί του κόσμου.

Οι βασικοί κερδισμένοι ήταν οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν ισχυρά trading τμήματα και κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ακραίες μεταβολές των τιμών.

Η BP υπερδιπλασίασε τα κέρδη της στα 3,2 δισ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του έτους, χάρη – όπως ανέφερε – στις «εξαιρετικές επιδόσεις» του εμπορικού της τμήματος.

Η Shell ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις των αναλυτών, ανακοινώνοντας κέρδη 6,92 δισ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο.

Η TotalEnergies είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά ένα τρίτο, φτάνοντας τα 5,4 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.

Οι αμερικανικοί γίγαντες ExxonMobil και Chevron κατέγραψαν μικρότερη κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και εκτιμούν ότι τα κέρδη τους θα αυξηθούν περαιτέρω όσο οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές.

Μεγάλες τράπεζες

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το trading τμήμα της JPMorgan Chase σημείωσε έσοδα-ρεκόρ 11,6 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, συμβάλλοντας στο δεύτερο υψηλότερο τριμηνιαίο κέρδος στην ιστορία της τράπεζας.

Και οι υπόλοιπες τράπεζες του λεγόμενου “Big Six” — Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo — ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση κερδών.

Συνολικά, οι έξι τράπεζες εμφάνισαν κέρδη 47,7 δισ. δολαρίων μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τη Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wealth Club:

«Οι τεράστιοι όγκοι συναλλαγών ωφέλησαν ιδιαίτερα τις επενδυτικές τράπεζες, ειδικά τη Morgan Stanley και τη Goldman Sachs.»

Η πολεμική αστάθεια οδήγησε επενδυτές να εγκαταλείψουν πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις και να στραφούν σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, αυξάνοντας κατακόρυφα τη δραστηριότητα στις αγορές.

Αμυντική βιομηχανία

Ένας από τους πιο άμεσους κερδισμένους σε κάθε πολεμική σύγκρουση είναι ο αμυντικός τομέας.

Η Emily Sawicz εξηγεί ότι η σύγκρουση ανέδειξε σοβαρά κενά στην αεράμυνα, επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε πυραυλικά συστήματα, αντι-drone τεχνολογία και στρατιωτικό εξοπλισμό σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο πόλεμος δημιουργεί ανάγκη αναπλήρωσης οπλικών αποθεμάτων, αυξάνοντας τη ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό.

Η BAE Systems, που κατασκευάζει μεταξύ άλλων εξαρτήματα για τα μαχητικά F-35, ανακοίνωσε ότι αναμένει ισχυρή άνοδο πωλήσεων και κερδών μέσα στο έτος.

Η εταιρεία απέδωσε αυτή την προοπτική στις αυξανόμενες «απειλές ασφαλείας» διεθνώς, οι οποίες ωθούν τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman ανακοίνωσαν επίσης ιστορικά υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ωστόσο, οι μετοχές αμυντικών εταιρειών — που είχαν εκτοξευθεί τα προηγούμενα χρόνια — υποχωρούν από τα μέσα Μαρτίου, λόγω φόβων ότι ο κλάδος έχει πλέον υπερτιμηθεί.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η σύγκρουση ανέδειξε επίσης την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τη Streeter.

Όπως ανέφερε, η κρίση «υπερτροφοδότησε το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ είχε προωθήσει το σύνθημα «drill, baby, drill» υπέρ της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ίδια σημείωσε ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ θεωρούνται πλέον κρίσιμες για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των οικονομιών απέναντι σε γεωπολιτικά σοκ.

Μία από τις εταιρείες που ευνοήθηκαν είναι η NextEra Energy, της οποίας η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 17% από την αρχή του έτους.

Οι δανέζικοι κολοσσοί αιολικής ενέργειας Vestas και Ørsted ανακοίνωσαν επίσης σημαντική άνοδο κερδών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Octopus Energy δήλωσε στο BBC ότι ο πόλεμος προκάλεσε «τεράστιο σοκ» στις πωλήσεις ηλιακών πάνελ και αντλιών θερμότητας, με τις πωλήσεις φωτοβολταϊκών να αυξάνονται κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να εκμεταλλεύονται ιδιαίτερα τη συγκυρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 09:19
