Η Profile Software είναι βασικός χορηγός στο MEBIS 2025 στο Ντουμπάι

Η Profile Software ανακοίνωσε τη συμμετοχή της ως βασικός χορηγός στο Middle East Banking Innovation Summit (MEBIS) 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 17–18 Σεπτεμβρίου 2025 στο Jumeirah Emirates Towers, στο Ντουμπάι.

Το συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερα από 400 ανώτατα στελέχη τραπεζών από όλη τη Μέση Ανατολή, εστιάζοντας σε βασικά θέματα όπως: Embedded Finance, Πληρωμές σε Πραγματικό Χρόνο, AI, Open Banking, Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων, Ψηφιακή Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μετασχηματισμός στο Εργασιακό Περιβάλλον και Βελτίωση Εμπειρίας Πελατών μέσω Τεχνολογίας.

Στρατηγική δέσμευση στη Μέση Ανατολή

Η Profile διατηρεί ισχυρή και διαρκώς αναπτυσσόμενη παρουσία στη Μέση Ανατολή εξυπηρετώντας πελάτες σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος, μεταξύ άλλων. Δραστηριοποιείται ήδη για περισσότερα από δέκα χρόνια, με τοπικά γραφεία και εξειδικευμένες ομάδες που υποστηρίζουν πελάτες σε στρατηγικές αγορές της περιοχής. Αυτή η μακροχρόνια επένδυση έχει καθιερώσει την Profile ως αξιόπιστο συνεργάτη για πλήθος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων.

Η εταιρεία θεωρεί τη Μέση Ανατολή στρατηγικής σημασίας και η συμμετοχή της στο MEBIS 2025 επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίξει τις τράπεζες και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Οι fintech λύσεις της Profile έχουν επίσης αναγνωριστεί σε σημαντικές μελέτες της περιοχής από κορυφαίους αναλυτές, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία και την καινοτομία της.

Παρουσίαση Καινοτομιών

Στο MEBIS 2025, η Profile θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της, ως αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), με στόχο την κάλυψη των αναδυόμενων τάσεων και των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών:

Axia Suite : Πρόσφατα αναβαθμισμένη με ενσωματωμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το Next Best Action Engine, το Meeting Preparation Assistant και το Text-to-Info Chat, η λύση Axia λειτουργεί πλέον ως ψηφιακός συνεργάτης για τους διαχειριστές επενδύσεων. Το νέο Client 360° dashboard, βασισμένο στο Angular 18, προσφέρει προγνωστικές δυνατότητες, απρόσκοπτη πρόσβαση από κινητές συσκευές και ενισχυμένη απόδοση για πιο έξυπνες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

: Πρόσφατα αναβαθμισμένη με ενσωματωμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το Next Best Action Engine, το Meeting Preparation Assistant και το Text-to-Info Chat, η λύση Axia λειτουργεί πλέον ως ψηφιακός συνεργάτης για τους διαχειριστές επενδύσεων. Το νέο Client 360° dashboard, βασισμένο στο Angular 18, προσφέρει προγνωστικές δυνατότητες, απρόσκοπτη πρόσβαση από κινητές συσκευές και ενισχυμένη απόδοση για πιο έξυπνες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Finuevo: Οι λύσεις για digital και core banking ενσωματώνουν επιπλέον δυνατότητες για Embedded Finance και Πληρωμές σε Πραγματικό Χρόνο, επιτρέποντας στις τράπεζες να προσφέρουν απρόσκοπτες ψηφιακές εμπειρίες και ευέλικτες βασικές λειτουργίες. Η αρχιτεκτονική τους βασίζεται στο cloud και είναι σχεδιασμένη για κινητές συσκευές, εξασφαλίζοντας επεκτασιμότητα και ταχύτητα.

Acumen.plus: Το σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων (Treasury Management System) παρέχει δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο με προηγμένη ασφάλεια. Υποστηρίζει πλήρως την αρχιτεκτονική front-to-back-to-risk, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή δεδομένων από την αρχική καταχώριση μέχρι την ανάλυση κινδύνου. Παράλληλα, ενσωματώνει διαδικασίες straight-through processing (STP), μειώνοντας τις χειροκίνητες παρεμβάσεις και επιταχύνοντας την εκτέλεση συναλλαγών με ακρίβεια και συνέπεια.

AI.Adaptive: Η αναβαθμισμένη λύση εισάγει την τεχνολογία Agentic AI, ενισχύοντας την αυτόνομη λήψη αποφάσεων και τον έξυπνο αυτοματισμό. Βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τα Document Intelligence, VaultRAG, Compliance Checker και Text-to-Action, σχεδιασμένες για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, της συμμόρφωσης και της εμπειρίας πελατών σε διάφορους κλάδους.

Οι λύσεις αυτές βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud, η ανάλυση δεδομένων και ο αυτοματισμός, καλύπτοντας άμεσα τις στρατηγικές προτεραιότητες των χρηματοοικονομικών οργανισμών και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την πελατοκεντρική προσέγγιση.

Η συμμετοχή της Profile στο MEBIS 2025 αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αποστολή της να ενδυναμώσει τις τράπεζες και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με έξυπνες, επεκτάσιμες και ασφαλείς λύσεις. Καθώς η περιοχή συνεχίζει να υιοθετεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Profile παραμένει αξιόπιστος συνεργάτης στην παροχή ουσιαστικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.