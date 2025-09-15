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Συνάντηση Νετανιάχου – Ρούμπιο: Η Χαμάς πρέπει να «εξαλειφθεί»
Ειδήσεις
15:15 - 15 Σεπ 2025

Συνάντηση Νετανιάχου – Ρούμπιο: Η Χαμάς πρέπει να «εξαλειφθεί»

Reporter.gr Newsroom
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Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. 

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Νετανιάχου τόνισε την «κοινή αποφασιστικότητα» Ισραήλ και ΗΠΑ, επαινώντας την απόφαση του προέδρου Τραμπ να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ παραδέχτηκε ότι η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα έγινε με πρωτοβουλία του Ισραήλ. Προειδοποίησε, επίσης, για πιθανές νέες ενέργειες κατά ηγετών της Χαμάς.

Σχετικά με τη Γάζα, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι «είμαστε αφοσιωμένοι» στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη στήριξή του. Επισήμανε ότι η παρουσία του Ρούμπιο στο Ισραήλ αποτελεί ένδειξη στήριξης από τις ΗΠΑ ενάντια στον αντισημιτισμό και στις «αδύναμες κυβερνήσεις» που δαιμονοποιούν τη χώρα, προσθέτοντας ότι «ο Τραμπ έχει επιδείξει μια συνεπή και τολμηρή ηγεσία».

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίθεση στο Κατάρ «εντελώς ανεξάρτητη απόφαση» και τόνισε ότι η χώρα του αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, κατηγορώντας όσους κρίνουν το Ισραήλ για την πράξη του αυτή. Επίσης, αναφέρθηκε στο ψήφισμα του ΟΗΕ μετά την 11η Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να φιλοξενεί τρομοκράτες. Παρά τις αποτυχίες στο να πλήξει ηγετικά στελέχη της Χαμάς, υπογράμμισε ότι η χώρα του έστειλε σαφές μήνυμα στους τρομοκράτες: «Μπορείτε να κρυφτείτε, μπορείτε να τρέξετε, αλλά θα σας πιάσουμε».

Ρούμπιο: Η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «κάθε όμηρος» πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο σπίτι του και ότι η Χαμάς πρέπει να «εξαλειφθεί» ως ένοπλη ομάδα. Τόνισε ότι ο Τραμπ παραμένει δεσμευμένος σε αυτούς τους στόχους και προειδοποίησε ότι ένα πυρηνικό Ιράν αποτελεί «απαράδεκτο κίνδυνο» για τον κόσμο, επηρεάζοντας όχι μόνο Ισραήλ και ΗΠΑ αλλά και συμμάχους στον Κόλπο και την Ευρώπη.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Χαμάς υπεύθυνη για την «απαράμιλλη βαρβαρότητα» και υπογράμμισε ότι ο λαός της Γάζας δεν θα ζήσει ειρηνικά ή με καλύτερο μέλλον χωρίς τον αφοπλισμό της και την επιστροφή όλων των ομήρων. Σχετικά με την επίθεση στη Ντόχα, δήλωσε ότι «είμαστε επικεντρωμένοι στο τι θα συμβεί στη συνέχεια», ενώ για τις αντιδράσεις συμμάχων του Κόλπου τόνισε: «Όλα αυτά πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν».

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