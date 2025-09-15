Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Πανικός μετά την ομιλία Ανδρουλάκη – Η ώρα της πολιτικής αλλαγής πλησιάζει

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να κάνει λόγο για μια «αναξιόπιστη κυβέρνηση», που «αγκαλιάζει τα ψέματα και την προπαγάνδα».

Η αντίδραση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ έρχεται σε συνέχεια της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, την οποία –όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη– ακολούθησε εμφανής αμηχανία από την πλευρά της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι κυβερνητικές «παλινωδίες» σε βασικά ζητήματα οικονομικής και θεσμικής πολιτικής, οι απευθείας αναθέσεις, το ζήτημα της πρώτης κατοικίας, αλλά και οι ευθύνες για τη λειτουργία της ΕΥΠ. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόγραμμά του, το οποίο –όπως υποστηρίζει– απαντά με πληρότητα στα δομικά προβλήματα του κράτους και της οικονομίας.

Ειδικότερα, στην απάντησή του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει: «Ο κ. Μαρινάκης δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα, να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως "μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας". Τα ίδια έλεγε πέρυσι στην ανακοίνωση του, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση φορολογικών συντελεστών. Όταν ασκείται κριτική σε μια πρόταση, έχει σημασία να βλέπουμε ποιος την κάνει. Η κυβέρνηση αυτή είναι παντελώς αναξιόπιστη σε όλα. Αγκαλιά με τα ψέματα και την προπαγάνδα.»

Προσθέτει ότι «είναι εμφανής ο πανικός τους μετά την ομιλία Ανδρουλάκη» και πως «απέναντι στην αποτυχημένη πολιτική τους και στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε για ψηφοθηρικούς λόγους ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει, ακόμη, ότι τώρα είναι η ώρα της κυβέρνησης να απαντήσει σε μία σιερά ερωτήσεων, όπως:

«Συμφωνεί για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στο κράτος που διασφαλίζει το νέο ΑΣΕΠ ή θα συνεχιστεί το πάρτι μετακλητών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος; Θα δεχτεί το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή θα σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα φαινόμενα διασπάθισης του κρατικού χρήματος; Θα δεχτεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον έλεγχο της ασυδοσίας των funds και των servicers ή θα συνεχίζει να κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων; Θα στηρίξει επιτέλους τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να λάβει ο κόσμος της εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης; Γιατί διαφωνεί με τις 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Γιατί έχει βάλει στόχο να εξοντώσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;»

«Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας. Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει καταληκτικά: «Ο κ. Μαρινάκης ας μην παριστάνει τον ανήξερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ, η οποία αρνείται να συμμορφωθεί και να εκτελέσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ενέκρινε δηλαδή μια κρατική υπηρεσία να παρανομεί.»

Σημειώνεται ότι ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, είπε καυστικά: «Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το "Λεφτά υπάρχουν"», υποστηρίζοντας ότι στις ερωτήσεις σχετικά με την κοστολόγηση των προτάσεων, ο κ. Ανδρουλάκης «πετούσε την μπάλα στην εξέδρα».

Ακόμη, σχολίασε: «Είτε απλά παρέθεσε μια σειρά από εξαγγελίες για να γίνει ευχάριστος, μήπως και ανέβει δημοσκοπικά, άρα σε αυτή την περίπτωση κορόιδεψε τον κόσμο, είτε είπε την αλήθεια για αυτά τα οποία θέλει να κάνει, αλλά ήταν μισή αυτή η αλήθεια γιατί έπρεπε να συνοδεύεται με τα μέτρα με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτές τις παροχές.»