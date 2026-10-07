Παράνομος τζόγος: Στα €1,8 δισ. τα πονταρίσματα – Στο στόχαστρο influencers και παράνομη διαδικτυακή διαφήμιση

Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα, καθώς η δραστηριότητα μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μόνο το 2025, εκτιμάται ότι περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στη «μαύρη αγορά», με τον αριθμό των συμμετεχόντων να προσεγγίζει τα 900.000 άτομα. Την ίδια ώρα, η ταχεία ψηφιοποίηση του κλάδου δημιουργεί νέες μορφές παρανομίας, τις οποίες οι εποπτικές αρχές καλούνται να εντοπίζουν με ολοένα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) περνά σε μια νέα φάση εποπτείας, αξιοποιώντας και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση παράνομων δραστηριοτήτων.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης εργασίας του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην ΕΕΕΠ, την Τρίτη 6/10, όπου παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και οι δράσεις της Επιτροπής μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η διείσδυση του τζόγου στην ψηφιακή καθημερινότητα, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.

«Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ψήφιση του νόμου πρέπει να μεταφραστεί σε πραγματική εφαρμογή και αποτελεσματική προστασία των πολιτών.

Στο στόχαστρο influencers και παράνομη διαδικτυακή διαφήμιση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην παράνομη προώθηση τυχερών παιγνίων μέσω των social media. Η ΕΕΕΠ έχει προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για 18 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να προωθούσαν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram.

Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 3,6 εκατ. followers, ενώ ο δημοφιλέστερος διαθέτει περισσότερους από 623.000 ακολούθους. Μέσω αυτών εντοπίστηκε η προώθηση 11 μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων και οκτώ μη αδειοδοτημένων παρόχων.

«Η δημοφιλία δεν εξασφαλίζει ασυλία και όσοι χρησιμοποιούν την επιρροή τους για παράνομη προώθηση υπόκεινται πλέον σε ελέγχους και κυρώσεις», ήταν το μήνυμα του κ. Πιερρακάκη.

Στο μεταξύ, η νέα νομοθεσία ενισχύει σημαντικά το οπλοστάσιο της ΕΕΕΠ. Το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων απέκτησε ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ προβλέπεται και η επιβολή άμεσων διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή προώθηση τυχερών παιγνίων, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Παράλληλα, περίπου 15.000 ιστοσελίδες έχουν ήδη ενταχθεί στη blacklist της ΕΕΕΠ, καταδεικνύοντας την έκταση του φαινομένου.

Όπως επισημάνθηκε, η αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου γίνεται ολοένα δυσκολότερη, καθώς ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να αποκτήσει μαζική προβολή μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.

Η νόμιμη αγορά τυχερών παιγνίων μεγαλώνει

Την ίδια στιγμή, η νόμιμη αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ανοδική πορεία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) διαμορφώθηκαν σε 1,56 δισ. ευρώ, έναντι 1,44 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 8%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των εσόδων του Δημοσίου από την αγορά. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 627,3 εκατ. ευρώ, από 548,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 14,4%.

Πρωταγωνιστής της ανάπτυξης αναδεικνύεται το online κανάλι. Τα GGR των διαδικτυακών παιγνίων έφτασαν τα 647,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,7% σε ετήσια βάση, έναντι 545,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αντίθετα, η επίγεια αγορά κινήθηκε με σαφώς ηπιότερους ρυθμούς, με τα GGR να ανέρχονται σε 910,6 εκατ. ευρώ, από 896,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση μόλις 1,6%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει και τη μεταβολή της σύνθεσης της αγοράς. Από τα περίπου 116 εκατ. ευρώ που προστέθηκαν στο συνολικό GGR μέσα σε έναν χρόνο, τα 102,1 εκατ. ευρώ, ή περίπου το 88%, προήλθαν από το online κανάλι.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο του online στην αγορά αυξήθηκε στο 41,5%, από 37,8% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το επίγειο κανάλι υποχώρησε στο 58,5%, από 62,2%.

Στα 5,25 δισ. ευρώ η αγορά το 2040

Η στροφή προς το διαδίκτυο αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αλλάζοντας σταδιακά την ισορροπία μεταξύ online και επίγειων παιγνίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, το συνολικό GGR της ελληνικής αγοράς αναμένεται να φτάσει τα 5,25 δισ. ευρώ το 2040, σημειώνοντας αύξηση 72% σε σχέση με το 2025. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για την περίοδο 2025-2040 εκτιμάται σε 4,6%.

Το online αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της μελλοντικής ανάπτυξης. Μέχρι το 2040, τα GGR των διαδικτυακών παιγνίων προβλέπεται να έχουν αυξηθεί κατά 125%, έναντι αύξησης 39% για την επίγεια αγορά.

Με βάση τις προβολές αυτές, το online θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής αγοράς το 2040.

Η διαφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης αναμένεται να γίνει ακόμη εντονότερη την περίοδο 2031-2040, όταν ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των διαδικτυακών παιγνίων υπολογίζεται σε 5,6%, έναντι μόλις 1,3% για τα επίγεια παίγνια.

Η μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη υπολογίζεται περίπου στα 2.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό διοχέτευσης της δραστηριότητας προς τη νόμιμη αγορά (channelization) ξεπερνά το 85%.

ΕΕΕΠ: Νέα εποχή με AI και ψηφιακή εποπτεία

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού, παρουσιάστηκε και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΕΕΠ, η οποία αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση ιστοσελίδων που ενδέχεται να παρέχουν ή να προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια.

Η πλατφόρμα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και τη δημιουργία αποδεικτικού υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί στις εποπτικές ενέργειες της Αρχής.

Η επιλογή αυτή αντανακλά τη νέα πραγματικότητα της αγοράς: η παράνομη δραστηριότητα μεταβάλλεται ταχύτατα και η εποπτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους ελέγχου.

«Η απάντηση του κράτους πρέπει να προλαβαίνει την παράνομη αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων αποτελεί βασικό μέρος της νέας στρατηγικής.

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ ενισχύεται και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, με 110 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και της επιχειρησιακής της δυνατότητας.

Web3, prediction markets και νέα ψηφιακά παιχνίδια

Οι προκλήσεις, πάντως, δεν περιορίζονται στις σημερινές μορφές παράνομου στοιχηματισμού.

Η περαιτέρω ψηφιοποίηση της αγοράς φέρνει στο προσκήνιο τεχνολογίες όπως το Web3, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν δραστηριότητες έξω από τα παραδοσιακά όρια εποπτείας. Παράλληλα, νέα μοντέλα όπως τα prediction markets δημιουργούν γκρίζες ζώνες ανάμεσα στην επένδυση, την πρόβλεψη και το τυχερό παίγνιο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και νέων ψηφιακών παιχνιδιών θέτει πρόσθετα ερωτήματα για την κατηγοριοποίηση και την εποπτεία τους.

«Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι»

Στο επίκεντρο της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής της ΕΕΕΠ βρίσκεται το μήνυμα «Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι», με την Επιτροπή να επιχειρεί να συνδέσει πιο άμεσα την εποπτεία της αγοράς με την προστασία του παίκτη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος, οι άδειες, οι έλεγχοι των παρόχων, τα εργαλεία αυτοπροστασίας και οι κανόνες για την προστασία των ανηλίκων θα πρέπει να είναι περισσότερο ορατοί και κατανοητοί στους πολίτες.

Η κατεύθυνση αυτή εντάσσεται στον βασικό άξονα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΕΠ για την περίοδο 2026-2030, που είναι η προστασία των παικτών.

Με το μήνυμα «Παίζεις; Μόνο με όρια και ασφάλεια!», η Επιτροπή επιχειρεί να δώσει πρακτικό περιεχόμενο στην έννοια του υπεύθυνου παιχνιδιού: ο παίκτης να καθορίζει εκ των προτέρων τα χρονικά και οικονομικά του όρια και να συμμετέχει αποκλειστικά σε νόμιμους και αδειοδοτημένους παρόχους.

Παράλληλα, η ΕΕΕΠ προχωρά σε εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και νέους, με χαρακτηριστικό μήνυμα το «Μοιάζει με παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι. Μην τσιμπάς!», επιχειρώντας να ενισχύσει την ενημέρωση απέναντι στις νέες μορφές ψηφιακού τζόγου.

«Εμείς βάζουμε τους κανόνες. Ο παίκτης βάζει το όριό του. Οι κανόνες μας και το όριο του παίκτη είναι η προϋπόθεση για την ασφάλειά του», τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, συνοψίζοντας τη νέα φιλοσοφία της Επιτροπής.