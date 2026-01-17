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Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου στην Κυψέλη - 2 συλλήψεις και κατάσχεση 21 υπολογιστών
Ειδήσεις
18:30 - 17 Ιαν 2026

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου στην Κυψέλη - 2 συλλήψεις και κατάσχεση 21 υπολογιστών

Reporter.gr Newsroom
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Ακόμη ένα καμουφλαρισμένο παράνομο μίνι καζίνο εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στην Αττική, σημειώνοντας μια νέα επιτυχία στη μάχη κατά του παράνομου τζόγου.

Ύστερα από έφοδο σε λέσχη στην Κυψέλη όπου διεξαγόταν παράνομα τυχερά παίγνια, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν δύο άτομα για παράβαση του νόμου περί παιγνίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε 65χρονη τη στιγμή που συμμετείχε σε τυχερό παίγνιο, καθώς και 45χρονη η οποία ήταν υπεύθυνη της λέσχης.

Διαπιστώθηκε ότι εν λόγω χώρος εξωτερικά δεν έφερε κάποια πινακίδα ή διακριτικό στοιχείο, η γυάλινη πρόσοψη ήταν καλυμμένη με φιμέ μεμβράνη και λειτουργούσε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 21 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 3 κάμερες
  • Ένα καταγραφικό μηχάνημα και χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά και ονόματα παικτών

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 13-1-2026 στην περιοχή της Κυψέλης, 45χρονη αλλοδαπή και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί παιγνίων και περί προσωπικών δεδομένων.

Ακόμα, συνελήφθη 65χρονη κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί παιγνίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία παράνομης λέσχης διενέργειας τυχερών παιγνίων σε χώρο στην περιοχή της Κυψέλης και αφού αυτός τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, εντοπίστηκε η κατηγορούμενη και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε ο εν λόγω χώρος εξωτερικά δεν έφερε κάποια πινακίδα ή διακριτικό στοιχείο, η γυάλινη πρόσοψη ήταν καλυμμένη με φιμέ μεμβράνη και λειτουργούσε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.

Κατά την είσοδο των αστυνομικών στον χώρο, εντοπίστηκε η 65χρονη τη στιγμή που συμμετείχε σε τυχερό παίγνιο, καθώς και η 45χρονη η οποία ήταν υπεύθυνη της λέσχης.

Ακόμα, εντοπίστηκε χώρος όπου ήταν τοποθετημένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους καταγράφονταν κωδικοί των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνταν για την διενέργεια των παιγνίων και τα χρηματικά ποσά που δαπανούσαν οι συμμετέχοντες σε αυτά.

Σημειώνεται ότι τόσο εντός όσο και εκτός της λέσχης λειτουργούσε κλειστό κύκλωμα καταγραφής με καταγραφικό μηχάνημα μαζί με -3- κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο για την ενημέρωση των κατηγορουμένων σε περίπτωση αστυνομικού έλεγχου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη λέσχη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -21- ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
  • -3- κάμερες,
  • καταγραφικό μηχάνημα και
  • χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά και ονόματα παικτών.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

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