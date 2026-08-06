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Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις
12:57 - 06 Αυγ 2026

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Προσωρινά υπεύθυνος, εργαζόμενη και δύο παίκτες πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω από την Αστυνομία

Έφοδος της Αστυνομίας σε κατάστημα της Θεσσαλονίκης αποκάλυψε τη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων και οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τα οποία αντιμετωπίζουν πλέον τις βαρύτατες ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο νέος νόμος για την πάταξη του παράνομου τζόγου.

Τόσο ο προσωρινά υπεύθυνος και η εργαζόμενη του καταστήματος, όσο και δύο παίκτες που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να παίζουν παράνομα «φρουτάκια», αντιμετωπίζουν κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διακεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατ’ επάγγελμα τέλεση ή συμμετοχή ανηλίκων, προβλέπεται πλέον κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 800.000 ευρώ.

Όσον αφορά σε καταστήματα που λειτουργούν ως «βιτρίνες» παράνομου τζόγου, ο νόμος παρέχει πλέον τη δυνατότητα για άμεση διοικητική σφράγιση των καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους, ώστε να αποτρέπεται η επαναλειτουργία τους.

Το συγκεκριμένο μέτρο επιχειρεί να βάλει οριστικό «λουκέτο» στα στέκια του παράνομου τζόγου. Στο παρελθόν, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν καταστήματα που συνέχιζαν την παράνομη λειτουργία τους, ακόμα και μετά από εφόδους της Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, είχε ξαναγίνει αστυνομική επιχείρηση για παράνομο τζόγο και τον περασμένο Νοέμβριο…

Ο server που «έκρυβε» την παράνομη δραστηριότητα

Κατά την επιχείρηση στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 30 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έναν server και 610 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος χειριζόταν τον server μέσω του οποίου εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και άλλαζε την εικόνα που εμφανιζόταν τις οθόνες των υπολογιστών, ώστε να μη γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Ταυτόχρονα, η υπάλληλος του καταστήματος διευκόλυνε τη συμμετοχή των παικτών στα παράνομα παίγνια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, στη διάρκεια της εφόδου, σε δύο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν σε λειτουργία, εμφανίζονταν παιχνίδια τύπου «φρουτάκια» σε σχηματισμό τρίλιζας και μονάδες πονταρίσματος.

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Φωτογραφίες από το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία
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