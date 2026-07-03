ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην Εισαγγελία δικογραφία για διαφήμιση παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων από τράπερ και influencers
Ειδήσεις
11:09 - 03 Ιουλ 2026

Στην Εισαγγελία δικογραφία για διαφήμιση παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων από τράπερ και influencers

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διαβιβαστεί δικογραφία που αφορά γνωστό μοντέλο και επιχειρηματία, ιδιαίτερα δημοφιλή τράπερ και TikToker, οι οποίοι φέρονται να προωθούσαν μέσω των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ιστοσελίδες παράνομου διαδικτυακού τζόγου.      

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εμπλεκόμενοι αξιοποίησαν τη μεγάλη απήχηση που διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διαφήμιση των συγκεκριμένων ιστοτόπων, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στην ΕΕΕΠ. Από την έρευνα προέκυψε ότι η φερόμενη παράνομη διαφημιστική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Η δικογραφία, η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας, κάνει λόγο για εμπορική προώθηση τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονταν ή διεξάγονταν χωρίς τη νόμιμη άδεια. Πέρα από τα τρία γνωστά πρόσωπα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να έχει συγγενική σχέση με influencer.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ιστοσελίδες που διαφημίζονταν περιλαμβάνονται στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» (Blacklist) της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) υποχρεούνται να αποκλείουν την πρόσβαση στους συγκεκριμένους ιστότοπους, καθώς προσφέρουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets
Ναυτιλία

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets

Pegasus: Στόχος παρακολούθησης ο Στέλιος Κούλογλου ενώ ερευνούσε τις υποκλοπές
Πολιτική

Pegasus: Στόχος παρακολούθησης ο Στέλιος Κούλογλου ενώ ερευνούσε τις υποκλοπές

Θα πουλήσει ο Τραμπ F-35 στον Ερντογάν; Για «μεγάλο ρίσκο», προειδοποιεί η Wall Street Journal
Ειδήσεις

Θα πουλήσει ο Τραμπ F-35 στον Ερντογάν; Για «μεγάλο ρίσκο», προειδοποιεί η Wall Street Journal

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου

ΕΕΕΠ: Ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών για το νέο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΕΕΕΠ: Ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών για το νέο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου στην Κυψέλη - 2 συλλήψεις και κατάσχεση 21 υπολογιστών
Ειδήσεις

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου στην Κυψέλη - 2 συλλήψεις και κατάσχεση 21 υπολογιστών

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κατάστημα με παράνομα «φρουτάκια» στο Κερατσίνι - Αυξημένοι έλεγχοι για τον παράνομο τζόγο σε όλη τη χώρα
Ειδήσεις

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κατάστημα με παράνομα «φρουτάκια» στο Κερατσίνι - Αυξημένοι έλεγχοι για τον παράνομο τζόγο σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
03/07/2026 - 11:55

Εμπρηστικές επιθέσεις: Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις – Ποια σενάρια εξετάζονται

Πολιτική
03/07/2026 - 11:50

Δούκας: Πρώτος τουριστικός προορισμός σε όλη τη χώρα η Αθήνα

Ακίνητα
03/07/2026 - 11:46

Η επίδραση του τουρισμού στο Στεγαστικό: 342 ευρώ πάνω τα ενοίκια στην Ελλάδα από το 2019

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:36

Ναρκωτικά, όπλα και ληστείες: Η σκοτεινή εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:33

Παναγιώτης Νέστορας: Η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:30

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:22

Λαγκάρντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/07/2026 - 11:18

AT THE TABLE: Νέα σειρά γαστρονομικών εμπειριών του Hyatt Regency Thessaloniki - Greek Olive Oil & Honey Tasting

Το σκίτσο του ΚΥΡ
03/07/2026 - 11:10

Αγοράστε λαχεία

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/07/2026 - 11:09

Πτώση στα αγροτικά προϊόντα, αλλά ευκαιρίες σε βαμβάκι και «μαλακά» εμπορεύματα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:09

Στην Εισαγγελία δικογραφία για διαφήμιση παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων από τράπερ και influencers

Ναυτιλία
03/07/2026 - 11:04

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets

Πολιτική
03/07/2026 - 11:03

Pegasus: Στόχος παρακολούθησης ο Στέλιος Κούλογλου ενώ ερευνούσε τις υποκλοπές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 10:59

Θα πουλήσει ο Τραμπ F-35 στον Ερντογάν; Για «μεγάλο ρίσκο», προειδοποιεί η Wall Street Journal

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 10:57

Συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι ευρωαγορές με ώθηση από Fed και πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
03/07/2026 - 10:42

Τούρκος πρώην πρέσβης εντοπίζει «αδυναμίες» στις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την Ελλάδα

Πολιτική
03/07/2026 - 10:33

Μαρινάκης: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα δικαιώσει τη διαγραφή του

Πολιτική
03/07/2026 - 10:28

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Θεοδωρικάκο τους κωδικούς των προϊόντων με μειωμένες τιμές

Αναλύσεις
03/07/2026 - 10:14

ΧΑ: Η αργία στη Wall Street αναμένεται να συμβάλει αρνητικά στις συναλλαγές 

Ειδήσεις
03/07/2026 - 10:05

ifo: Επιδεινώνεται η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Ναυτιλία
03/07/2026 - 10:04

Το Ιράν καλεί τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν τη δική του διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ

Σχόλια Αγοράς
03/07/2026 - 09:53

ΧΑ: Στο εντυπωσιακό +18% από την αρχή του έτους - Ξανά στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
03/07/2026 - 09:33

Όμιλος Volkswagen: Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο προσιτή με τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων πόλης

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 09:11

Δυναμικό rebound στις ασιατικές αγορές - Άλμα για τον Kospi

Πολιτική
03/07/2026 - 09:04

Τσίπρας στο POLITICO: Κακώς ο Μητσοτάκης δίνει «λευκή επιταγή» στις ΗΠΑ του Τραμπ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 08:58

Ιστορική διάσκεψη της ΕΕ για τη νησιωτικότητα στην Κύπρο

Ναυτιλία
03/07/2026 - 08:42

Η Δανάη Μπεζαντάκου νέα Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά

Πολιτική
03/07/2026 - 08:27

Ανδρουλάκης: Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/07/2026 - 08:23

Hilton στο ΦΙΞ: Η Θεσσαλονίκη αποκτά μια ξενοδοχειακή μονάδα στρατηγικού χαρακτήρα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 08:11

Crypto και Real Estate: Πώς ο Τραμπ έβγαλε πάνω από $2 δισ. στην πρώτη του χρονιά στον Λευκό Οίκο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ