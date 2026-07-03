Στην Εισαγγελία δικογραφία για διαφήμιση παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων από τράπερ και influencers

Στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διαβιβαστεί δικογραφία που αφορά γνωστό μοντέλο και επιχειρηματία, ιδιαίτερα δημοφιλή τράπερ και TikToker, οι οποίοι φέρονται να προωθούσαν μέσω των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ιστοσελίδες παράνομου διαδικτυακού τζόγου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εμπλεκόμενοι αξιοποίησαν τη μεγάλη απήχηση που διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διαφήμιση των συγκεκριμένων ιστοτόπων, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στην ΕΕΕΠ. Από την έρευνα προέκυψε ότι η φερόμενη παράνομη διαφημιστική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Η δικογραφία, η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας, κάνει λόγο για εμπορική προώθηση τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονταν ή διεξάγονταν χωρίς τη νόμιμη άδεια. Πέρα από τα τρία γνωστά πρόσωπα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να έχει συγγενική σχέση με influencer.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ιστοσελίδες που διαφημίζονταν περιλαμβάνονται στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» (Blacklist) της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) υποχρεούνται να αποκλείουν την πρόσβαση στους συγκεκριμένους ιστότοπους, καθώς προσφέρουν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.