ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Geely Auto αιφνιδιάζει με την εντυπωσιακή αποκάλυψη του Project KO11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:22 - 14 Οκτ 2026

Η Geely Auto αιφνιδιάζει με την εντυπωσιακή αποκάλυψη του Project KO11

Νίκος Λιβανός

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ένα SUV νέας γενιάς, υψηλών επιδόσεων και παντός εδάφους, με δυναμικό χαρακτήρα και προηγμένη plug-in υβριδική τεχνολογία, που διευρύνει τα όρια της κατηγορίας.

Η ανακοίνωση ήρθε σαν κεραυνός: απρόσμενη και εντυπωσιακή. «Έχουμε και κάτι ακόμη», δήλωσε σήμερα ο Aiden He, Διευθύνων Σύμβουλος της Geely Auto Europe, στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου της μάρκας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, αμέσως μετά την παρουσίαση του ολοκαίνουργιου Geely Monjaro EM-i. «Αυτό είναι το Project KO11».

Σχεδιασμένο ως ένα SUV νέας γενιάς, υψηλών επιδόσεων και παντός εδάφους, το KO11 συνδυάζει επιβλητικές αναλογίες και ισχυρές δυνατότητες εκτός δρόμου με προηγμένη plug-in υβριδική τεχνολογία και μια ξεκάθαρα φουτουριστική προσέγγιση στην τεχνολογία του αυτοκινήτου. Το KO11 ξεχωρίζει για την εξαιρετική ισχύ και την ταχύτητά του. Οι κορυφαίες επιδόσεις, όμως, είναι μόνο μία πτυχή του χαρακτήρα του. Το KO11 έχει εξελιχθεί για να ανταποκρίνεται σε απαιτητικά εδάφη, διαθέτοντας προηγμένη τεχνολογία ανάρτησης, έξυπνα προγράμματα οδήγησης παντός εδάφους και μια σειρά από νέες λειτουργίες που θα παρουσιαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με το KO11, η Geely Auto φέρνει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού ένα από τα πιο φιλόδοξα νέα SUV της, δίνοντας στους Ευρωπαίους επισκέπτες την πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα όχημα που διευρύνει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου SUV παντός εδάφους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/10/2026 - 14:39

Θεοδωρικάκος: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης

Πολιτική
14/10/2026 - 14:36

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι στην ΕΛΑΣ επιλέγουν την τοξικότητα, ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του

Ειδήσεις
14/10/2026 - 14:35

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Νεκρός στη Ρόδο, στα δύο κομμένη η Εύβοια

Νομίσματα
14/10/2026 - 14:34

Bitcoin: Εγκλωβισμένο κάτω από τα $84.000 με φόντο τον αμερικανικό πληθωρισμό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:27

Η Chery στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026: Με πρωταγωνιστή το ηλεκτρικό Chery Q και την οικογένεια στο επίκεντρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/10/2026 - 14:22

Η Geely Auto αιφνιδιάζει με την εντυπωσιακή αποκάλυψη του Project KO11

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 14:16

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Δημοσιονομική πειθαρχία και παραγωγικές επενδύσεις για τη θωράκιση της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 14:14

Εξειδίκευση μέτρων «κονσέρβα», λόγω... Γκιλφόιλ

Εμπορεύματα
14/10/2026 - 13:59

Πετρέλαιο: Φουντώνει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ & το Brent εκτοξεύεται πάνω από τα $106

Οικονομία
14/10/2026 - 13:46

Πετρέλαιο θέρμανσης με €1,55 το λίτρο - Μείωση 20 λεπτά στο diesel, 10 λεπτά στην αμόλυβδη (πίνακες)

Ανεμοδείκτης
14/10/2026 - 13:42

Πάμε για «Κίμπερλι-γκέιτ»;

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:37

BlackRock: Ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια στα $15,49 τρισ.

Ειδήσεις
14/10/2026 - 13:30

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Δίχως τέλος τα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/10/2026 - 13:29

Ο Όλυμπος στην UNESCO: Η στιγμή της Πιερίας

Πολιτική
14/10/2026 - 13:28

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις με drones σε πλοία κοντά στη Βουλγαρία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/10/2026 - 13:27

Απ' τον Τραμπ με αγάπη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/10/2026 - 13:25

Βιομηχανία: Οι ελλείψεις νερού θα απειλήσουν την ανάπτυξη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 13:23

Alpha Bank: Σε ποιους δίνει μισθό 2.300 ευρώ - Ηχηρή παρέμβαση και για τους γονείς εργαζομένων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 13:14

Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:08

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή αύξηση 8,5% στον επιχειρηματικό τζίρο τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 13:03

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 1,2% οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/10/2026 - 12:54

Vivartia: Πώληση της Evergood (Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria) στη Recipe του Prem Watsa

Ναυτιλία
14/10/2026 - 12:53

Ξενοκώστας προς Έλληνες εφοπλιστές: Από τα λουκέτα στην ανάκαμψη - Ό,τι καταφέραμε οφείλεται σε εσάς

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 12:52

ΣΕΒ Skills4Jobs: Δύο νέα προγράμματα για Χειριστές Μηχανών Παραγωγής στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/10/2026 - 12:47

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,5% του πληθυσμού η μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025

Πολιτική
14/10/2026 - 12:44

Η Ελλάδα θα μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς πρέσβη των ΗΠΑ

Πολιτική
14/10/2026 - 12:37

Ανδρουλάκης: Πολιτικά εκτεθειμένη η κυβέρνηση με την αποπομπή Γκιλφόιλ – Να δώσει εξηγήσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/10/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Εκτόξευση 13,8% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
14/10/2026 - 12:28

Lufthansa: Επικρατέστερη για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού της TAP Air Portugal

Πολιτική
14/10/2026 - 12:18

Κυβέρνηση για Γκιλφόιλ: Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ή να σχολιάσουμε την απόφαση της Ουάσιγκτον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ