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Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι για την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινής
Magazino
22:51 - 06 Οκτ 2026

Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι για την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινής

Reporter.gr Newsroom

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Ο Λιονέλ Μέσι έστειλε το δικό του μήνυμα για την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10, 02:00) η «αλμπισελέστε» θα υποδεχθεί το Μπενίν στο Μπουένος Άιρες, σε μια φιλική αναμέτρηση που είναι αφιερωμένη προς τιμήν του Αργεντινού θρύλου.

Σε μια βραδιά που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά, οι φίλαθλοι ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον Μέσι. Το στάδιο Μονουμεντάλ αναμένεται να είναι κατάμεστο, με χιλιάδες οπαδούς να θέλουν να βρεθούν στις εξέδρες για την ξεχωριστή αυτή βραδιά.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, έστειλε το δικό του μήνυμα αποχαιρετισμού μέσω του επίσημου λογαριασμού της Adidas, προετοιμάζοντας το έδαφος για το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Υπό τους ήχους του "Gracias a la vida" της Mercedes Sosa, ο Μέσι ανέφερε:

«Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Η περηφάνια μου. Η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο. {Αυτή η φανέλα} θα μου λείψει πολύ».

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