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Μιλέι κατά Βρετανίας για τα Φόκλαντ: Θα χρειαστεί να τα ανακτήσουμε
Ειδήσεις
14:22 - 04 Σεπ 2026

Μιλέι κατά Βρετανίας για τα Φόκλαντ: Θα χρειαστεί να τα ανακτήσουμε

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κλιμάκωσε εκ νέου τη μακροχρόνια διαμάχη για τα Νησιά Φόκλαντ, επαναβεβαιώνοντας την αξίωση της χώρας του επί του αυτοδιοικούμενου βρετανικού υπερπόντιου εδάφους και απειλώντας να επιβάλει κυρώσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ανοικτά του αρχιπελάγους.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του σε εθνικό δίκτυο, ο Μιλέι δήλωσε ότι η Αργεντινή «θα χρειαστεί να ανακτήσει» τα νησιά —τα οποία η χώρα αποκαλεί Λας Μαλβίνας— και κάλεσε τους Αργεντινούς «να μην παραμένουν αδρανείς» και να «δείξουν ένα ενιαίο μέτωπο στον κόσμο», σύμφωνα με το Sky News.

Ο Μιλέι ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, με στόχο να σταματήσει την ανάπτυξη του πετρελαϊκού έργου Sea Lion, μιας μεγάλης υπεράκτιας επένδυσης που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βόρεια των Νήσων Φόκλαντ.

Το έργο, το οποίο αναπτύσσεται από κοινού από τη βρετανική Rockhopper Exploration και την ισραηλινή Navitas Petroleum, έχει ως στόχο την έναρξη της παραγωγής πετρελαίου στις αρχές του 2028. Η Αργεντινή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων σε θαλάσσια περιοχή που διεκδικεί ως δική της.

Όπως επισημαίνει το CNBC, οι δηλώσεις του Μιλέι έγιναν λίγο μετά την άρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διευκρινίσει εάν η Ουάσινγκτον θα συνδράμει τη Βρετανία σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με την Αργεντινή για τα Φόκλαντ.

Σε συνέντευξή του στο GB News νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην υποστηρίξουν τη Βρετανία για τα νησιά, επικαλούμενος την εκτίμησή του ότι το Λονδίνο δεν έχει προσφέρει επαρκή στήριξη στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να επανεξετάσει την ουδέτερη στάση της σχετικά με την κυριαρχία στα Φόκλαντ, εάν η Βρετανία δεν αύξανε τις αμυντικές της δαπάνες.

«Απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη» δέσμευση

Η ομιλία του Μιλέι φαίνεται να σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στον τόνο του Αργεντινού προέδρου, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε δώσει προτεραιότητα στη διπλωματική προσέγγιση του ζητήματος, καθώς επιδίωκε τη βελτίωση των σχέσεων με τη Βρετανία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η τοποθέτηση του Μιλέι «λέει περισσότερα για την εσωτερική πολιτική της Αργεντινής παρά για τα ίδια τα Νησιά Φόκλαντ».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στρίτινγκ πρόσθεσε: «Τα Φόκλαντ είναι βρετανικά επειδή οι κάτοικοι των Φόκλαντ επιλέγουν να είναι Βρετανοί. Η δέσμευσή μας στα Φόκλαντ είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη».

Τα Νησιά Φόκλαντ βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα ανατολικά των νότιων ακτών της Αργεντινής. Η Βρετανία ελέγχει τα νησιά από το 1833, ενώ η Αργεντινή διατηρεί εδώ και δεκαετίες αξίωση κυριαρχίας επί του αρχιπελάγους.

Οι δύο χώρες πολέμησαν για τα νησιά το 1982, σε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα σκληρή σύγκρουση, η οποία έληξε με τη βρετανική επικράτηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 15:05
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