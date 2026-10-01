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TotalEnergies: «Πράσινο φως» για επενδύσεις $10 δισ. στην Αργεντινή
Επιχειρήσεις
19:08 - 01 Οκτ 2026

TotalEnergies: «Πράσινο φως» για επενδύσεις $10 δισ. στην Αργεντινή

Reporter.gr Newsroom

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Η γαλλική ενεργειακή εταιρεία TotalEnergies σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 10 δισ. δολάρια στην Αργεντινή τα επόμενα χρόνια, σε τρία έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πατρίκ Πουγιανέ, με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στο Παρίσι.  

«Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι έχουμε μπροστά μας μια επένδυση κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αργεντινή», δήλωσε ο Πατρίκ Πουγιανέ. Η TotalEnergies αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή παραγωγό φυσικού αερίου στην Αργεντινή.

Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται τον Αργεντινό ομόλογό του, τον υπερφιλελεύθερο Χαβιέρ Μιλέι, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, τα κρίσιμα μεταλλεύματα, παρά τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ Παρισιού και Μπουένος Άιρες σε ζητήματα πολυμέρειας και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Οι δύο πρόεδροι είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν στις 18.30, τοπική ώρα, στο Μέγαρο των Ηλυσίων για διμερείς συνομιλίες. Θα προηγηθεί συνάντηση του Χαβιέρ Μιλέι με γαλλικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη δραστηριότητα στην Αργεντινή ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στη χώρα, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη τη στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ, θα παραμείνει στη Γαλλία έως το Σάββατο, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας της Αργεντινής», μιας πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο την προσέλκυση ευρωπαϊκών επενδύσεων στη χώρα.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, όπως την χαρακτηρίζει το Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Αργεντινός πρόεδρος θα λάβει επίσης στρατιωτικές τιμές στο Μέγαρο των Απομάχων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή το 2024, επιδιώκει να διασφαλίσει «τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τα συμφέροντα της Γαλλίας» στη σημαντική αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, αλλά και στην πρόσβαση σε κρίσιμα μεταλλεύματα, όπως το λίθιο και ο χαλκός, σύμφωνα με σύμβουλο της γαλλικής προεδρίας.

Η Γαλλία είναι ο έβδομος μεγαλύτερος επενδυτής στην Αργεντινή και ήδη διατηρεί παρουσία στον εξορυκτικό τομέα μέσω του ομίλου Eramet. Ωστόσο, το Μέγαρο των Ηλυσίων υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα και να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά κρίσιμων ορυκτών.

«Είναι επείγουσα ανάγκη» για την Ευρώπη να κάνει περισσότερα, τονίζει η γαλλική προεδρία, καθώς εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισμός για την εξασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμα μεταλλεύματα, με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να πρωταγωνιστούν στην κούρσα για τον έλεγχο των απαραίτητων πρώτων υλών.

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