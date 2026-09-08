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Ο Μιλέι απειλεί με ποινική δίωξη πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στα Φόκλαντ - Η αντίδραση των Βρετανών
Ειδήσεις
20:22 - 08 Σεπ 2026

Ο Μιλέι απειλεί με ποινική δίωξη πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στα Φόκλαντ - Η αντίδραση των Βρετανών

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει ποινική δίωξη κατά της πετρελαϊκής εταιρείας Navitas Petroleum για δραστηριότητά της σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Νήσων Φόκλαντ.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες μόλις ημέρες αφότου ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν γεωτρήσεις στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό.

Αντιδρώντας στην είδηση, η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρστι ΜακΝιλ, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει «καμία αμφιβολία» σχετικά με τη δέσμευση της βρετανικής κυβέρνησης απέναντι στους κατοίκους των Φόκλαντ.

Η κυριαρχία του αρχιπελάγους παραμένει αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αργεντινής, περισσότερα από 40 χρόνια μετά την αποστολή βρετανικής στρατιωτικής δύναμης που εκδίωξε τις αργεντίνικες δυνάμεις, οι οποίες είχαν εισβάλει στην περιοχή το 1982.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη, η ΜακΝιλ δήλωσε ότι «η απόφαση της κυβέρνησης των Νήσων Φόκλαντ να προχωρήσει στην παραγωγή υδρογονανθράκων αποτελεί εμπορική απόφαση που θα λάβουν οι ίδιοι, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες εμπορικές εταιρείες».

Πρόσθεσε ότι «το μέλλον των Νήσων Φόκλαντ είναι υπόθεση που θα καθορίσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι των Φόκλαντ».

Η υποβόσκουσα διαμάχη μεταξύ Βρετανίας και Αργεντινής για τα Φόκλαντ οξύνθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Μιλέι, σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς το έθνος, δήλωσε ότι οι «άνεμοι της αλλαγής» ευνοούν την αξίωση της Αργεντινής επί των νησιών.

Ο Μιλέι έχει στο παρελθόν επικριθεί από Αργεντινούς βετεράνους της σύγκρουσης του 1982 επειδή, κατά την άποψή τους, είναι «υπερβολικά ήπιος» στο ζήτημα των Φόκλαντ, τα οποία οι Αργεντινοί αποκαλούν Λας Μαλβίνας (Las Malvinas).

Στην ομιλία του το βράδυ της Πέμπτης, τοπική ώρα, ο Μιλέι επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησής του για την περιοχή, δηλώνοντας: «Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες, ιστορικά και νομικά... δεν υπάρχει καμία συζήτηση επ’ αυτού».

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις πετρελαϊκές γεωτρήσεις στο αρχιπέλαγος «σαφή και άμεσο κίνδυνο» για την κυριαρχία της Αργεντινής.

Παράλληλα, απέρριψε το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος του 2013, στο οποίο το 99,8% των κατοίκων των νησιών ψήφισε υπέρ της παραμονής των Φόκλαντ ως βρετανικού υπερπόντιου εδάφους.

Ο Μιλέι υποστήριξε ότι οι κάτοικοι ζουν σε γη που είχε «υφαρπαχθεί» από τους Βρετανούς και, ως εκ τούτου, «δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση».

Η βρετανική κυβέρνηση απέρριψε την ομιλία του Μιλέι και τόνισε ότι η θέση της σχετικά με τα Φόκλαντ παραμένει «αμετακίνητη».

Οι ελπίδες ότι η τηλεοπτική ομιλία του Μιλέι μπορεί να αποτελούσε μια προσωρινή παρέκκλιση και ότι θα επέστρεφε στην προηγούμενη στάση του, που στόχευε στην ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, διαψεύστηκαν τη Δευτέρα. Τότε το γραφείο του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει ποινική δίωξη κατά της Navitas Petroleum, αρκετών θυγατρικών της εταιρείας και στελεχών της.

Η Navitas, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, κατέχει ποσοστό 65% στο Sea Lion, ένα υπεράκτιο πετρελαϊκό έργο που αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή στη Βόρεια Λεκάνη των Φόκλαντ το 2028.

Το κοίτασμα πετρελαίου Sea Lion, περίπου 130 μίλια (209 χιλιόμετρα) από τα Νησιά Φόκλαντ, εκτιμάται ότι περιέχει 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Μιλέι υποστήριξε ότι οι γεωτρήσεις στην περιοχή θα παραβίαζαν την αργεντίνικη νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την εκμετάλλευση φυσικών πόρων χωρίς την έγκριση των αργεντίνικων αρχών.

«Το κράτος θα συνεχίσει να προχωρά στις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πράξης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αργεντινής Δημοκρατίας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Navitas δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία αυτή ανακοίνωση, αλλά την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Μιλέι «δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις δραστηριότητες ανάπτυξης του έργου Sea Lion, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της ανάπτυξής του».

Η Rockhopper, η οποία κατέχει επίσης μερίδιο στο έργο Sea Lion, δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τη δήλωση του Μιλέι.

Και οι δύο εταιρείες έχουν τονίσει στο παρελθόν ότι το έργο Sea Lion διαθέτει έγκυρες άδειες από την κυβέρνηση των Νήσων Φόκλαντ.

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