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ΟΛΘ: Ισχυρή άνοδος εσόδων και κερδοφορίας - Ανάλυση των αποτελεσμάτων εξαμήνου
Ναυτιλία
13:30 - 26 Σεπ 2025

ΟΛΘ: Ισχυρή άνοδος εσόδων και κερδοφορίας - Ανάλυση των αποτελεσμάτων εξαμήνου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Αύξηση 10% στα έσοδα και 20% στα EBITDA σημείωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονου ανταγωνισμού στα Βαλκάνια. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης όχι μόνο διατηρεί τη θέση του ως βασική πύλη για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και ενισχύει τον ρόλο του ως κόμβος εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 53,3 εκατ. ευρώ, από 48,4 εκατ. ευρώ το 2024, με το μικτό κέρδος να φτάνει τα 25,1 εκατ. ευρώ (+12%). Τα EBITDA ανήλθαν σε 24,9 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 46,7%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανέβηκαν στα 1,58 ευρώ (+17%).

Η μεγαλύτερη συμβολή προήλθε από τον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% (39 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη κατά 22%. Στον συμβατικό σταθμό καταγράφηκαν έσοδα 11,4 εκατ. ευρώ (+5%), ενώ η ακίνητη περιουσία έφερε 2,2 εκατ. ευρώ (+3%). Στον τομέα της επιβατικής κίνησης, η βελτίωση ήταν θεαματική: 0,7 εκατ. ευρώ έσοδα (+28%) και 4.000 επιβάτες (+15%).

Η επιχειρησιακή εικόνα ενισχύει τα οικονομικά αποτελέσματα. Στο εξάμηνο διακινήθηκαν 300 χιλιάδες TEUs (+11%), με την πληρότητα να αγγίζει το 92%. Οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν στις 30 (+15%), επιβεβαιώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη εδραιώνεται και στον τουριστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Στην απασχόληση, οι εργαζόμενοι ανήλθαν σε 568, παρουσιάζοντας άνοδο 5%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις επενδύσεις, που έφτασαν τα 5,2 εκατ. ευρώ (+89%). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται η αγορά νέου εξοπλισμού, η αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας και έργα υποδομής στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων.

Η ενισχυμένη ρευστότητα (118 εκατ. ευρώ, +19%) δίνει στον οργανισμό την απαιτούμενη ευχέρεια για να επιταχύνει το επενδυτικό του πρόγραμμα χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται το Master Plan, το οποίο εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα τον Φεβρουάριο. Κεντρικό έργο είναι η επέκταση της 6ης προβλήτας, που θα αυξήσει τη δυναμικότητα και θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων. Ήδη από τον Ιούλιο υπεγράφη η σύμβαση προκαταρκτικών έργων με την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε., σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης.

Πέρα από τις λιμενικές υποδομές, ο ΟΛΘ αξιοποιεί και την ακίνητη περιουσία του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μίσθωση 9.000 τ.μ. στο υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στέγαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε διανομή μερίσματος 20,2 εκατ. ευρώ ή 2 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο σε σχέση με το 2024 (1,30 ευρώ), ενισχύοντας την ελκυστικότητα της μετοχής.

Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώθηκε τον Μάιο με εννεαμελή σύνθεση, ενώ έγιναν και αλλαγές σε ανώτερα στελέχη. Ο ΟΛΘ συνεχίζει χωρίς τραπεζικό δανεισμό, εφαρμόζοντας αυστηρή πολιτική στις απαιτήσεις, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια του έτους, εκτιμώντας ότι η ανοδική πορεία θα διατηρηθεί στο β’ εξάμηνο. Η επιτάχυνση των έργων υποδομής, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η βελτίωση των υπηρεσιών αναμένεται να εδραιώσουν περαιτέρω τον ρόλο του λιμανιού ως βασικού κόμβου για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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