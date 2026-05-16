«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους
Ναυτιλία
12:55 - 16 Μάι 2026

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Reporter.gr Newsroom
Η ΟΛΘ Α.Ε. εγκαινιάζει το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένα Λιμάνι για Όλους», ένα δομημένο πλαίσιο πρωτοβουλιών και δράσεων, που στόχο έχουν τη συστηματική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται γύρω από πυλώνες, όπως ο άνθρωπος, το περιβάλλον και ο πολιτισμός και εστιάζει σε πρωτοβουλίες για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, την παιδεία, την παιδική προστασία, την υγεία, τις αστικές υποδομές, καθώς και τη στήριξη ακριτικών περιοχών και την καινοτομία.

Το λιμάνι αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως βασικού μοχλού ανάπτυξης και παραγωγού οικονομικής αξίας για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά εκτιμά πως η συνεισφορά του υπερβαίνει την οικονομική του διάσταση. Η ανάπτυξη μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο εφόσον είναι συμπεριληπτική και όταν οι στιβαρές οικονομικές επιδόσεις μεταφράζονται σε αξία για την κοινωνία. Η φροντίδα για τις ανάγκες του συνόλου είναι αυτό που αναδεικνύει τον λιμένα ως μέρος της ταυτότητας της Βόρειας Ελλάδας και ως καταλύτη προόδου, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό πλαίσιο.

Με αφορμή την πρόσφατη Γιορτή της Μητέρας, η ΟΛΘ Α.Ε. προχωρά στην πρώτη δράση του προγράμματος, στηρίζοντας δομές φιλοξενίας και υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί βία και των παιδιών τους, στη Θεσσαλονίκη, και θα καλύψει βασικές ανάγκες σε εξοπλισμό και είδη καθημερινής φροντίδας. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αφορά:

  • τον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους, του Δήμου Θεσσαλονίκης,
  • το Κέντρο Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους, του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου,
  • τον Ξενώνα για Γυναίκες Θύματα Βίας Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης,
  • και το Κέντρο Γυναικών «ΙΡΙΔΑ»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο μακρόπνοο σχεδιασμό του Οργανισμού όσον αφορά τη σχέση του με την τοπική κοινωνία και τη διαρκή δημιουργία αξίας για το σύνολο, ως βασικού πυλώνα του κοινωνικοοικονομικού οικοσυστήματος της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Στο πλαίσιο του συνολικού μετασχηματισμού του Λιμένα Θεσσαλονίκης μέσω αναπτυξιακών έργων, με επίκεντρο την επέκταση του Προβλήτα 6, η ΟΛΘ Α.Ε. στοχεύει στην οικονομική, βιώσιμη και κοινωνικά ανταποδοτική πρόοδο της ευρύτερης περιοχής.

Για την πρωτοβουλία αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Η ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης τροφοδοτεί άμεσα την ανάπτυξη της πόλης. Για εμάς, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί αποσπασματική δραστηριότητα, αλλά μέρος της ενεργού μας παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και της σχέσης που θέλουμε να διατηρούμε με την τοπική κοινωνία. Με το πρόγραμμα “Ένα Λιμάνι για Όλους” υλοποιούμε κοινωνικές δράσεις πιο οργανωμένα και σταθερά, ξεκινώντας με τη στήριξη δομών που προσφέρουν προστασία και φροντίδα σε γυναίκες και παιδιά που το έχουν ανάγκη. Το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αντανακλά τις εσωτερικές αξίες της ΟΛΘ Α.Ε. και τον προσανατολισμό των ανθρώπων της εταιρείας στις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του λιμένα, η οποία συμπαρασύρει την οικονομική πρόοδο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει το κοινωνικό σύνολο στοχευμένα και αποτελεσματικά».

Το επόμενο διάστημα, η ΟΛΘ Α.Ε. θα αναπτύξει σταδιακά επιπλέον δράσεις και συνέργειες με φορείς της πόλης και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου κοινωνικής συνεισφοράς με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

