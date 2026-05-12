ΟΛΘ: Διανομή μερίσματος €2,09 ανά μετοχή από 20 Μαΐου

Η ΟΛΘ Α.Ε. (εφεξής και η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου «Euronext Athens Holding S.A.» (εφεξής και «Euronext Athens»), σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12ης Μαΐου 2026, ότι το μέρισμα για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε μικτό ποσό € 2,20 ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται στην τυχόν απαιτούμενη παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι σε καθαρό ποσό € 2,09 ανά μετοχή.

Όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, «Record Date», ορίσθηκε η Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Euronext Athens, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Optima bank A.E.» («Optima Bank»), ως ακολούθως:

1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Α.Ε.Π.Ε.Υ.), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της «Euronext Securities Athens S.A.» (εφεξής και «Euronext Securities Athens») και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της «Euronext Securities Athens», η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την «Euronext Securities Athens» και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την πληρώτρια τράπεζα. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της Optima Bank, θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (έως την 20η Μαΐου 2027).