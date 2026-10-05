PCT – Αύξηση εσόδων 12% παρά τη μείωση της διακίνησης στον Πειραιά

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της PCT ανήλθαν στα 317,9 εκατ. ευρώ, έναντι 282,7 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 94,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 36,1 εκατ. ευρώ από 26,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα του Πειραιά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις αλλαγές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα και οι ανακατευθύνσεις των θαλάσσιων γραμμών έχουν μεταβάλει τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι μεγάλοι διαμετακομιστικοί λιμένες της Μεσογείου.

Παρά τη μείωση της διακίνησης, η PCT κατάφερε να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της μέσα από τη διαχείριση των τιμών, τον περιορισμό του κόστους και τη βελτίωση της λειτουργίας των δύο προβλητών. Τα στοιχεία δείχνουν έτσι μια σταδιακή μετατόπιση από ένα μοντέλο που στηριζόταν πρωτίστως στην αύξηση των όγκων προς ένα μοντέλο στο οποίο μεγαλύτερο βάρος αποκτούν η παραγωγικότητα και η απόδοση των υφιστάμενων υποδομών.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται η αυτοματοποίηση και η ψηφιακή διαχείριση των λειτουργιών, με την εταιρεία να καταγράφει μείωση κατά 2,77% στον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η PCT είναι 100% θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Limited και διαχειρίζεται τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο της 35ετούς σύμβασης παραχώρησης που τέθηκε σε ισχύ το 2009. Οι επενδύσεις που ακολούθησαν αύξησαν τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων από περίπου 1,6 εκατ. σε 6,2 εκατ. TEU, μετατρέποντας τις δύο προβλήτες σε βασικό τμήμα της διαμετακομιστικής δραστηριότητας του Πειραιά.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν το 2025 κατά 3,94% και διαμορφώθηκαν στους 57.627 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα. Από αυτές, 13.825,82 τόνοι προήλθαν από άμεσες εκπομπές, 12.655,80 τόνοι από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 31.145,81 τόνοι από την ευρύτερη αλυσίδα αξίας.

Η τελευταία κατηγορία αντιστοιχεί περίπου στο 54% του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος και αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο τμήμα των εκπομπών που συνδέονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 3,33%, στα 46,06 εκατ. kWh. Ωστόσο, επειδή η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων υποχώρησε με ταχύτερο ρυθμό, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά TEU αυξήθηκε κατά 2,79%.

Πρόκειται για έναν δείκτη που διαφοροποιείται από τη συνολικά βελτιωμένη περιβαλλοντική εικόνα και δείχνει ότι η χαμηλότερη δραστηριότητα δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ανά μονάδα φορτίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία των άμεσων και έμμεσων εκπομπών από ηλεκτρική ενέργεια. Η PCT είχε θέσει ως στόχο τη μείωσή τους κατά 30% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2022, ενώ σύμφωνα με την έκθεση η μείωση είχε ήδη φτάσει το 35,24% το 2025. Ο επόμενος στόχος προβλέπει μείωση κατά 60% έως το 2040 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Βελτίωση καταγράφεται επίσης στη χρήση νερού, με τη συνολική κατανάλωση να μειώνεται κατά 21,21%, από 128,91 σε 101,57 εκατ. λίτρα, ενώ στις εγκαταστάσεις του σταθμού η μείωση έφτασε το 38,32%. Η συνολική παραγωγή αποβλήτων περιορίστηκε κατά 17,01%, αν και καταγράφηκε αύξηση στα μη επικίνδυνα απόβλητα.

Η PCT κατάφερε μέσα σε ένα δυσμενέστερο περιβάλλον για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων να αυξήσει τα έσοδα και ακόμη περισσότερο τα καθαρά κέρδη της, αποσυνδέοντας σε σημαντικό βαθμό την οικονομική της επίδοση από την πορεία των όγκων που διαχειρίζεται.

Για τον Πειραιά, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η επόμενη φάση της λειτουργίας των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ θα κριθεί όχι μόνο από το πόσα εμπορευματοκιβώτια περνούν από το λιμάνι, αλλά και από το πόσο αποδοτικά αξιοποιείται η υφιστάμενη δυναμικότητα.