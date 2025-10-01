ΟΔΔΗΧ: Στο 1,78% ανέβηκε η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 994 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,99 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.