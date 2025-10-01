Πιερρακάκης - Κοβέσι συναντήθηκαν για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης.
Ο Υπουργός και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασαν στην Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ελληνικών τελωνείων, το οποίο υλοποιείται υπό την ονομασία Customs NextGEN.
Μέχρι το 2029 προβλέπονται τα εξής:
Εντός του Οκτωβρίου 2025, η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ θα έχει πλήρως ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσέγγιση αξιόπιστων οικονομικών φορέων για τη χορήγηση καθεστώτος AEO και πρόσθετων απλουστεύσεων.
Δημιουργία Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου
Εντός του 2026, ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής επιτήρησης για φορτηγά, κοντέινερ και οχήματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα.
Δημιουργία έως τον Σεπτέμβριο 2026 εξειδικευμένου hub εντοπισμού
Ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση και συνολική αναβάθμιση του εθνικού τελωνειακού πληροφοριακού συστήματος, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC).
Χρηματοδότηση του προγράμματος:
Αναλυτική κατανομή επενδύσεων (έως το 2027):
Συνολικά, για τη χρηματοδότηση του Customs NextGENθα διατεθούν περισσότερα από 280 εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν, επίσης, τα ακόλουθα ζητήματα:
- Εντοπισμός και αναφορά υποθέσεων τελωνειακής και φορολογικής απάτης (ΦΠΑ), με αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων.
- Διάθεση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ερευνητών και τελωνειακών υπαλλήλων για την υποστήριξη των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.
- Απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων με τις διαδικασίες της ΕΕ.
- Πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο δίκτυο πληροφοριών EUROFISC, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ.
- Μισθολογική εξομοίωση των στελεχών για τους NEDPAs (Γραμματείς και Χρηματοοικονομικούς Ερευνητές) που υπηρετούν στο Γραφείο της Αθήνας, με τις αμοιβές σε αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες των εθνικών αρχών, σε αναγνώριση του αυξημένου φόρτου εργασίας και της κρίσιμης συμβολής τους στην επιτυχία των ερευνών.
Εκ μέρους του υπουργείου σημειώνεται τέλος πως η συνάντηση επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ εκφράστηκε η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της κοινής δράσης, προς όφελος της διαφάνειας και της προστασίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.