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Πιερρακάκης - Κοβέσι συναντήθηκαν για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων
Πολιτική
13:51 - 01 Οκτ 2025

Πιερρακάκης - Κοβέσι συναντήθηκαν για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα κ. Laura Kövesi είχαν σήμερα (1/10) το πρωί, στα γραφεία της ΑΑΔΕ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) Milan Jaron και ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Νικόλαος Πασχάλης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης.

Ο Υπουργός και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασαν στην Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ελληνικών τελωνείων, το οποίο υλοποιείται υπό την ονομασία Customs NextGEN.

Μέχρι το 2029 προβλέπονται τα εξής:

• Ένταξη του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ

Εντός του Οκτωβρίου 2025, η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ θα έχει πλήρως ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ.

• Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO)

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσέγγιση αξιόπιστων οικονομικών φορέων για τη χορήγηση καθεστώτος AEO και πρόσθετων απλουστεύσεων.

• Κέντρο Ελέγχου Τελωνειακών Εγγράφων

Δημιουργία Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, για τον έλεγχο τελωνειακών εγγράφων, με ενσωμάτωση διαδικασιών για 40 Τελωνεία σε όλη τη χώρα έως τον Ιούνιο του 2026.

• Hellenic Digital Customs Borders

Εντός του 2026, ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής επιτήρησης για φορτηγά, κοντέινερ και οχήματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα.

• Κέντρο Στοχοποίησης Κοντέινερ – Πειραιάς

Δημιουργία έως τον Σεπτέμβριο 2026 εξειδικευμένου hub εντοπισμού υπόπτων κοντέινερ στον Λιμένα Πειραιά, σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές HMRC και UK Border Force.

• Μεταρρύθμιση UCC & Ψηφιοποίηση (2026–2029)

Ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση και συνολική αναβάθμιση του εθνικού τελωνειακού πληροφοριακού συστήματος, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC).

Χρηματοδότηση του προγράμματος:

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, ήδη έχουν διατεθεί 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για τοψηφιακό έργο παρακολούθησης φορτηγών και κοντέινερ στους συνοριακούς τελωνειακούς σταθμούς.
Στα επόμενα τέσσερα χρόνια θα επενδυθούν επιπλέον 203 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας.

Αναλυτική κατανομή επενδύσεων (έως το 2027):

• 125 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των Τελωνείων με περίπου 1.100 εργαζομένους, επιπλέον του υφιστάμενου προσωπικού, με προτεραιότητα τον Λιμένα Πειραιά και τις υπηρεσίες logistics της Αττικής.
• 40 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 8 συστημάτων X-Ray για ελέγχους φορτίων.
• 20 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 2 συστημάτων X-Ray για εμπορευματικούς συρμούς.
• 18 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων.

Συνολικά, για τη χρηματοδότηση του Customs NextGENθα διατεθούν περισσότερα από 280 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν, επίσης, τα ακόλουθα ζητήματα:

- Εντοπισμός και αναφορά υποθέσεων τελωνειακής και φορολογικής απάτης (ΦΠΑ), με αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων.

- Διάθεση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών ερευνητών και τελωνειακών υπαλλήλων για την υποστήριξη των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

- Απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων με τις διαδικασίες της ΕΕ.

- Πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο δίκτυο πληροφοριών EUROFISC, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ.

- Μισθολογική εξομοίωση των στελεχών για τους NEDPAs (Γραμματείς και Χρηματοοικονομικούς Ερευνητές) που υπηρετούν στο Γραφείο της Αθήνας, με τις αμοιβές σε αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες των εθνικών αρχών, σε αναγνώριση του αυξημένου φόρτου εργασίας και της κρίσιμης συμβολής τους στην επιτυχία των ερευνών.

Εκ μέρους του υπουργείου σημειώνεται τέλος πως η συνάντηση επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ εκφράστηκε η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της κοινής δράσης, προς όφελος της διαφάνειας και της προστασίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 15:01
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