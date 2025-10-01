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SunriseMezz: Στα €17,2 εκατ. το σύνολο ενεργητικού το πρώτο εξάμηνο
Αναλύσεις
13:46 - 01 Οκτ 2025

SunriseMezz: Στα €17,2 εκατ. το σύνολο ενεργητικού το πρώτο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της SunriseMezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2025. 

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 44% των Ομολογιών Μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των Ομολογιών Χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Sunrise.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο 2025 καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Sunrise_45d7b.PNG

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2025 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προεξοφλημένων αναμενόμενων ταμειακών ροών, περιλαμβάνοντας εκτιμώμενο προεξοφλητικό επιτόκιο 14,4% στις 30 Ιουνίου 2025, και εκτιμώμενη υπολειπόμενη διάρκεια 4 ετών, για τις προσαρμοσμένες σε κίνδυνο αναμενόμενες ταμειακές ροές.

Για το εννεάμηνο 2025, η Εταιρεία δεν έλαβε κάποια πληρωμή κουπονιού σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Το εννεάμηνο 2025 η απόδοση των κουπονιών προς τους κατόχους των Ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Sunrise I NPL Finance DAC και την Sunrise II NPL Finance DAC αναβλήθηκε.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 2025).

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμβούλων.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει μονομερώς το δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των χαρτοφυλακίων Sunrise I και Sunrise II, τα οποία εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει τα έσοδά της.

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