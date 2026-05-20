ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος – Στα €400,5 δισ. το α' τρίμηνο
15:45 - 20 Μάι 2026

ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος – Στα €400,5 δισ. το α' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ανακοίνωσε ότι στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 το Δημόσιο Χρέος της χώρας διαμορφώθηκε στα 400,5 δισ. ευρώ, μειωμένο από τα 406,5 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν στο τέλος του 2025.

Τα στοιχεία αφορούν το χρέος σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, στο οποίο περιλαμβάνονται, πέραν των εκδόσεων ομολόγων, δανείων και εντόκων γραμματίων, και τίτλοι που διακρατούν εγχώριοι δημόσιοι φορείς, όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και δήμοι.

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, όπου δεν συνυπολογίζεται το ενδοκυβερνητικό χρέος, το συνολικό ύψος του δημοσίου χρέους διαμορφώθηκε στα 360,5 δισ. ευρώ, έναντι 362,95 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας επίσης μείωση.

Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης υποχώρησαν στα 13,028 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2026, από 16,1 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους. Στα διαθέσιμα αυτά περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός ασφαλείας (cash buffer), το λεγόμενο «μαξιλάρι ρευστότητας», το οποίο ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους διαμορφώθηκε στο 1,38%, ενώ στο 1,84% όταν συνυπολογίζεται και ο αναβαλλόμενος φόρος.

Η σύνθεση του χρέους παραμένει σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη σε διακρατικά δάνεια και σε χρηματοδοτήσεις που είχαν συναφθεί στο πλαίσιο των μνημονιακών μηχανισμών στήριξης. Το συγκεκριμένο σκέλος μειώθηκε στα 292,2 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2026, από 297,45 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/05/2026 - 17:19
