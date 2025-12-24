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Ελβετικό φράγκο: Οι κερδισμένοι της ρύθμισης και οι πολλαπλές ταχύτητες
Οικονομία
14:13 - 24 Δεκ 2025

Ελβετικό φράγκο: Οι κερδισμένοι της ρύθμισης και οι πολλαπλές ταχύτητες

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε πολλαπλές ταχύτητες κινείται η ρύθμιση που προώθησε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες  που πήραν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η οποία προβλέπει «κούρεμα» σε ποσοστό από 15% μέχρι 50% στην συναλλαγματική ισοτιμία, μειώνοντας τις μηνιαίες δόσεις των δανείων.   

Υπενθυμίζεται ότι όταν δόθηκαν τα δάνεια η ισοτιμία ήταν 1 ευρώ προς 1,6 CHF. Ωστόσο από το 2009 που ήρθη το πάγωμα της ισοτιμίας ξεκίνησε μια άνοδος. Πλέον 1 ευρώ αντιστοιχεί σε 0,94 CHF.

Αυτή η αλλαγή στην ισοτιμία είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ποσά για την εξυπηρέτηση των δανείων ακόμη και σε ποσοστό 70%. Έτσι η ρύθμιση έρχεται να «μαζέψει» την επιβάρυνση των τελευταίων ετών.

Σημειώνεται ότι η υπαγωγή στην οποία είναι εθελοντική, ωστόσο οι δανειολήπτες που θα συμφωνήσουν στο «κούρεμα» θα πρέπει να παραιτηθούν από κάθε άλλη δικαστική διεκδίκηση.

Η εικόνα

Το εύρος του ζητήματος είναι σημαντικό καθώς στην Ελλάδα δόθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο την περίοδο 2004-2008, συνολικής αξίας 14,1 δισ. CHF.

Σήμερα στο τραπεζικό σύστημα παραμένουν 20.625 δάνεια με υπόλοιπο 2,5 δισ. CHF, και άλλα 17.442 δάνεια ύψους 3 δισ. CHF βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των servicers, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν τιτλοποιηθεί.

Οι ταχύτητες

Στο φόντο της ρύθμισης, πάντως, καταγράφονται κάποιοι σημαντικά, για τα δεδομένα της συγκυρίας, κερδισμένοι.

Στην πρώτη ταχύτητα είναι το 10% των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θα κερδίσουν το μέγιστο «κούρεμα» 50% επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ-CHF, ποσοστό που αντιστοιχεί πάνω κάτω σε 4.000 οφειλέτες.

Την ίδια ώρα πάνω από το 50% των δανειοληπτών εμπίπτει στην κατηγορία – με τα υψηλά εισοδήματα – που το «κούρεμα» της ισοτιμίας είναι στο 15%, που καλύπτει περί τις 20.000 δανειολήπτες.

Συγκεκριμένα:

-Περί τις 4.000 δανειολήπτες θα πάρουν το υψηλό 50% και είναι όσοι έχουν εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ, ανάλογα τη σύνθεση του νοικοκυριού (μονοπρόσωπο, αριθμός μελών, ανήλικα τέκνα). Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ 185.000 ευρώ. Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ. Αν δηλαδή κάποιος έχει σήμερα υπόλοιπο δανείου 100.000 CHF, δηλαδή 106.400 ευρώ, και λάβει την ρύθμιση θα «κλειδώσει» οφειλή 71.600 ευρώ, την οποία θα αποπληρώσει με σταθερό επιτόκιο στο 2,3%

-Μείωση 30% στην ισοτιμία θα πάρουν όσοι έχουν εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ. Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ 216.250 ευρώ. Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ. Η οφειλή των 100.000 CHF στην κατηγορία αυτή «κλειδώνει» στις 82.600 ευρώ, που θα αποπληρωθούν με σταθερό επιτόκιο στο 2,5%.

-Η ρύθμιση προβλέπει επίσης «κούρεμα» 20%, κάτι που αφορά όσους και όσες έχουν εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ, ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ 247.500 ευρώ, καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το 35%-40% των δανειοληπτών (15 με 18 χιλιάδες άτομα) ανήκουν στην 2η και 3η κατηγορία. Ετσι για που οφειλή των 100 χιλιάδων ελβετικών φράγκων μετατρέπεται σε δάνειο 89.500 ευρώ (από 106 χιλιάδες σήμερα), με σταθερό επιτόκιο 2,7%.

-Απομείωση 15% στην ισοτιμία έχει η πλειοψηφία. Περίπου 50% εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία καθώς δεν υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αυτό σημαίνει ότι ένα δάνειο 100.000 CHF θα μετατραπεί σε 93 χιλιάδες ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 2,9%.

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος της ρύθμισης για τις τράπεζες, θα εξαρτηθεί από το πλήθος των δανειοληπτών που θα συμφωνήσουν με την ρύθμιση, στην περίπτωση που ενταχθούν όλοι, το κόστος θα φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ.

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