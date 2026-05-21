«Ξέφυγε» πάλι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα- «Πραγματική σύγκλιση» με την Ευρώπη υπόσχεται ο Μητσοτάκης

Με πληθωρισμό 4,6% τον Απρίλιο, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης, από 3,4% τον Μάρτιο, και τοποθετείται στην πέμπτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ.

Τα οριστικά στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως η Ελλάδα με πληθωρισμό 4,6% τον Απρίλιο, βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μακράν πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο του 3,2%.

Βασική εταιρεία της ανόδου η ενέργεια: Μετά από μήνες αποκλιμάκωσης, οι τιμές ενέργειας στην ευρωζώνη εκτινάχθηκαν σε ετήσια βάση στο 10,8% τον Απρίλιο, από 5,1% τον Μάρτιο, και συνεισέφεραν σχεδόν ένα ολόκληρο ποσοστιαίο μόριο (0,99 μ.μ.) στο συνολικό ποσοστό πληθωρισμού.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%, το φυσικό αέριο κατά 19,3%, η ηλεκτρική ενέργεια κατά 14%, ενώ η βενζίνη σημείωσε άνοδο 17,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους.

Τρόφιμα και στέγη

Παράλληλα, οι ανατιμήσεις παρέμειναν έντονες και στην αγορά τροφίμων, με αρκετές κατηγορίες να εμφανίζουν αυξήσεις σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο πληθωρισμό. Συγκεκριμένα: οι τιμές στο μοσχάρι αυξήθηκαν κατά 19,2%, στο αρνί κατά 13,3%, η μαργαρίνη κατέγραψε άνοδο 11%, ενώ σε φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες και καφέ οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 7%.

Αντίθετα, πιο ήπια ήταν η εικόνα στο χοιρινό κρέας, όπου οι τιμές αυξήθηκαν μόλις κατά 1,2%, ενώ συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση στην αγορά ελαιολάδου, με τις τιμές να υποχωρούν κατά 17,9% σε ετήσια βάση.

Ισχυρές πιέσεις εξακολουθούν να καταγράφονται και στο κόστος στέγασης. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 7,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η επισκευή και συντήρηση κατοικιών ενισχύθηκε κατά 7,3%, διατηρώντας υψηλό το κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά.

Παγκόσμια κρίση και Ελλάδα

Η παρατεταμένη κρίση στο Ιράν έχει «σημαντικές επιπτώσεις» στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Προφανώς, ο αντίκτυπος είναι μεγάλος και για την Ελλάδα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να τονίζει την Πέμπτη (21/5) σε podcast των Financial Times πως «η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο», καθώς όπως είπε «η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις».

Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν ανοίγει άλλο τη φαρέτρα με τα μέτρα στήριξης, παρά τα υψηλά πλεονάσματα, σημειώνοντας πως δεν θα διακινδυνεύσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό.

Ενόψει εκλογών έθεσε ως στόχο την «πραγματική σύγκλιση» με την Ευρώπη, παραδεχόμενος ουσιαστικά πως ιδιαίτερα στα εισοδήματα υπάρχει ακόμα σημαντική απόκλιση.

«Αν καταφέρω να κερδίσω την επόμενη θητεία, η πραγματική πρόκληση θα είναι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προς την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Να ολοκληρώσουμε ή να συνεχίσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ειδικά όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και να προετοιμάσουμε τη χώρα για τις μεγάλες τάσεις που θα μας επηρεάσουν όλους: τις δημογραφικές αλλαγές, την ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης ως δύναμης που επιφέρει ανακατατάξεις, την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, που είναι επείγον ζήτημα» τόνισε ο πρωθυπουργός.