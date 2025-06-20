Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας, ωστόσο, «είμαστε ακόμα στο… πολύ πρόωρο», αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σε όποιον πρέπει, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικαιοσύνης.

«Χωρίς να θέλω να συμψηφίσω σε καμία περίπτωση, καταρχάς δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για κάτι που δεν έχουμε διαβάσει. Εν προκειμένω τη συγκεκριμένη δικογραφία. Αφήνω στην άκρη το ποινικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό συνολικά, προφανώς με βάση τα αδικήματα που ερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Δεν το συζητάμε αυτό» είπε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ενώ προσέθεσε ότι πρόκειται για ένα «σοβαρό θέμα γενικά».

«Δεν το συζητάμε και είναι μια αμαρτωλή ιστορία που ξεκινάει για τη χώρα μας -γιατί η ίδια αμαρτωλή ιστορία σε άλλη ένταση, σε άλλες χώρες είναι και αλλού- ξεκινάει από τη δεκαετία του '80 την υπόθεση του καλαμποκιού, όπου εκεί είχαμε Υπουργό, τότε υπουργό του ΠΑΣΟΚ που είχε αμετάκλητη καταδίκη, για πάνω από τρία χρόνια και πήρε χάρη από άλλη μετά κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε μόνο για την περίοδο 1999 – 2004 τη χώρα μας να πληρώνει σε πρόστιμα πάνω από 560 εκατομμύρια», ανέφερε ακόμη, απαντώντας για μία ακόμη φορά στις αιχμές της αντιπολίτευσης, όπως είχε κάνει και σε προηγούμενη τοποθέτησή του.

«Δεν σβήνεται η ευθύνη», επεσήμανε τέλος, επιμένοντας πως «θα πληρώσουν ποινικά όσοι κρίνει η δικαιοσύνη» και πως θα «αναζητηθούν τα λεφτά και μάλιστα κατά προτεραιότητα σε εκείνους που φαίνεται ότι τα πήραν και δεν έπρεπε να τα πάρουν».

Τέμπη: Υπό διερεύνηση οι ποινικές ευθύνες

Την απάντηση της δικαιοσύνης αναμένει το Μαξίμου και για την υπόθεση των Τεμπών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και η ανάκριση δεν έχει «κλείσει» ακόμη.

Όσο για τις απειλές που η Μαρία Καρυστιανού, κατά δήλωσή της, δέχτηκε, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι προκύπτει ένα «εύλογο ερώτημα», χωρίς, όπως είπε, να θέλει να δημιουργηθεί «πεδίο αντιπαράθεσης με μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της»: «πώς γίνεται να σου απειλούν τη ζωή και του παιδιού σου και να μη λες τα ονόματα των ανθρώπων που συνάντησες;», διερωτήθηκε.

Συνεδρίαση στο ΥΠΕΘΟ – Πιθανότητα εμπλοκής στη Σούδα

Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε την πιθανότητα εμπλοκής στη Σούδα , λέγοντας ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει και τονίζοντας ότι «δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί να κάνει ένα κράτος σοβαρό να εφησυχάζει».

«Προφανώς όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, τόσο κοντά σου, δεν μπορείς να κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια», συμπλήρωσε.

Τέλος αναφερόμενος στις εξελίξεις με τη Λιβύη είπε ότι η Ελλάδα κάνει κάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό, ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. «Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο. Έχουμε δηλώσει τη διάθεσή μας να έχουμε οριοθέτηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, γιατί έχουμε αντικείμενες ακτές με τη Λιβύη» είπε. Και κατέληξε:

«Εμείς μιλάμε με τις πράξεις μας. Εμείς δεν πουλάμε τζάμπα πατριωτισμό. Ο τζάμπα πατριωτισμός κάνει μόνο κακό στη χώρα. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε παραπάνω πατριώτες από κάποιους άλλους».