Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη (24-25 Ιουνίου) και της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (26-27 Ιουνίου) στις Βρυξέλλες, συζητήθηκαν θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
21:10 - 20 Ιουν 2025
Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μερτς με φόντο τη Μέση Ανατολή
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή.