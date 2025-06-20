Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μερτς με φόντο τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη (24-25 Ιουνίου) και της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (26-27 Ιουνίου) στις Βρυξέλλες, συζητήθηκαν θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.