Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ευρωπαίων και Ιρανού ΥΠΕΞ – Ομόφωνο «όχι» στα πυρηνικά του Ιράν

Ολοκληρώθηκαν, το βράδυ της Παρασκευής (20/6), οι συνομιλίες ανάμεσα στους Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών και τον Ιρανό ομόλγό τους, στη Γενεύη, οι οποίες αποσκοπούσαν στην άμβλυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, καθώς η σύγκρουση μαίνεται για όγδοη συνεχόμενη ημέρα.

Το συμπέρασμα μετά την ολοκλήρωση των σημερινών διαπραγματεύσεων είναι κοινό, αφού όλες οι πλευρές προκρίνουν τη συνέχιση των συνομιλιών ως την καλύτερη λύση, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην κρίση που ξεκίνησε από την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν την περασμένη Παρασκευή (13/6).

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί, βέβαια, δίνουν μεγάλη έμφαση και σε μία ακόμη παράμετρο – να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα, προτρέποντας, παράλληλα, την Τεχεράνη να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει ξανά τη διπλωματική οδό

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, από την πλευρά του, μετά το πέρας των συνομιλιών, είπε ότι έγινε «μία σοβαρή συζήτηση, με σεβασμό».

Σημείωσε, δε, ότι το Ιράν «είναι έτοιμο να εξετάσει ξανά τη διπλωματική οδό για επίλυση της κρίσης με το Ισραήλ, αρκεί να τερματιστεί η επιθετικότητα» και «ο επιτιθέμενος να θεωρηθεί υπεύθυνος για τα ειδεχθή εγκλήματα που διέπραξε».

«Στηρίζουμε τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων με την Ε3 (σ.σ. οι ΥΠΕΞ Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας) και την Ε.Ε., είμαστε έτοιμοι για νέα συνάντηση στο άμεσο μέλλον», υπογράμμισε.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές πως οι αμυντικές ικανότητες του Ιράν δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Σημείωσε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ειρηνικό και ότι οι επιθέσεις εναντίον του αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επισημαίνοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να «ασκεί το νόμιμο δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ: Πρόθυμοι να συνεχίσουν οι συνομιλίες

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η περιφερειακή κλιμάκωση «δεν ωφελεί κανέναν» και γι' αυτό «πρέπει να κρατήσουμε τις συζητήσεις ανοιχτές».

Η Κάγια Κάλας προσέθεσε ότι τα δύο μέρη συμφώνησαν να συζητήσουν τα πυρηνικά, αλλά και «ευρύτερα θέματα», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου είπε, με τη σειρά του: «Ήμασταν ξεκάθαροι, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο».

Σημείωσε, δε, ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών είναι «πρόθυμοι» να συνεχίσουν τις «συνεχείς συζητήσεις» για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Καλούμε το Ιράν να συνεχίσει τις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ακόμη ο Λάμι, προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μια επικίνδυνη στιγμή» και είναι «εξαιρετικά σημαντικό» να μην δούμε μια περιφερειακή κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό «οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε περαιτέρω συνομιλίες και στην εξεύρεση λύσης», ενώ ο Γάλλος υπουργός τόνισε ότι «το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν μπορεί να λυθεί με στρατιωτικά μέσα».

Σημειώνεται ότι πριν από την συνάντηση των ΥΠΕΞ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, είχε πει ότι η Γαλλία σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους θα θέσει ένα σχέδιο τεσσάρων βασικών σημείων για αποκλιμάκωση της έντασης και κατάπαυση του πυρός.

Πρόκειται στην ουσία, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μακρόν, για την απόπειρα να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ειρηνικές λύσεις μέσω διαλόγου.

Επίσης, πριν από την έναρξη των συνομιλιών στη Γενεύη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, είχε πει ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα και κυριαρχία, ενώ είχε χαρακτηρίσει την ισραηλινή επίθεση ως «προδοσία της διπλωματίας» και είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει σοβαρά «εγκλήματα πολέμου».