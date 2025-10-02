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Διατηρητέα τα Σύρματα Μήλου με ειδικούς όρους προστασίας
Πολιτική
17:10 - 02 Οκτ 2025

Διατηρητέα τα Σύρματα Μήλου με ειδικούς όρους προστασίας

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) και Προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) κ. Μανώλη Κουτουλάκη, υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Δ/749/1-10-2025) η Υπουργική Απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέων πενήντα οκτώ (58) «Συρμάτων» και κτιρίων συνοδείας στην περιοχή Μανδράκια της Δημοτικής Ενότητας Τριοβασάλου του Δήμου Μήλου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο παραθαλάσσιο οικιστικό σύνολο με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πολιτιστική, κοινωνική, λαογραφική και αισθητική αξία, το οποίο είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, άρρηκτα ταυτισμένο με τη φυσιογνωμία του νησιού, που έχει διατηρήσει σχεδόν αναλλοίωτη την εικόνα και τον χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πριν από την τελική υπογραφή της σχετικής απόφασης, με ευθύνη του Τμήματος Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κάλλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΓΓΑΙΝΠ, έλαβε χώρα εκτεταμένη διαβούλευση με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία, ενώ η γνωμοδότηση του ΚΕΣΑΑ υπήρξε ομόφωνα θετική.

Με τη σχετική απόφαση τέθηκαν όροι και περιορισμοί για τη διατήρηση των «Συρμάτων» και των κοινόχρηστων διαμορφώσεων προσβασιμότητας (δρομίσκοι, πλατώματα, σκαλοπάτια) και καθορίστηκε ζώνη προστασίας σε αυτά, με στόχο τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του οικιστικού συνόλου και του φυσικού του περιβάλλοντος.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, αναφερόμενος στην απόφαση προστασίας και ανάδειξης του οικιστικού συνόλου, δήλωσε τα εξής:

«Με τη σημαντική απόφαση που εκδόθηκε για την προστασία των “Συρμάτων” και των κτιρίων συνοδείας στην περιοχή Μανδράκια της Μήλου, τίθεται το θεσμικό πλαίσιο διατήρησης του απολύτως ενταγμένου στο φυσικό περιβάλλον οικιστικού συνόλου, αφού καθορίζονται οι ειδικοί όροι προστασίας και ανάδειξής του.

Σε αυτήν την προσπάθεια προστασίας της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και της διατήρησης της αυθεντικής ταυτότητας για τις μελλοντικές γενιές, ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ανάλογες προτάσεις για τη διατήρηση της ξεχωριστής φυσιογνωμίας των νησιών μας».

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