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Μπλόκο από το ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο
Περιβάλλον
18:40 - 21 Απρ 2026

Μπλόκο από το ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο

Reporter.gr Newsroom
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Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ΄ αριθμ. 69/2026 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, ανέστειλε προσωρινά, μέρος των κατασκευαστικών έργων που προβλέπει η δεύτερη επέκταση της οικοδομικής άδειας (7.8.2024) ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην παραλία Μύτακας της Μήλου, ενώ παράλληλα επιτρέπει την συνέχιση βελτιωτικών επισκευαστικών εργασιών στα υφιστάμενα κτίρια της ξενοδοχειακής μονάδας και τις εργασίες σε τρία νέα κτίρια που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διευκρινίζεται ότι η αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει κατατεθεί και θα συζητηθεί 6.5.2026.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ έχουν προσφύγει ο Δήμος Μήλου, η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» και κάτοικοι του νησιού και στέφονται κατά της επέκτασης ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στην προστατευόμενη παραλία του παραδοσιακού οικισμού Μύτακας.

Οι προσφεύγοντες ζητούν να ανασταλούν και ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και αντίθετες στην περιβαλλοντική νομοθεσία, οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, καθώς και η οικοδομική άδεια επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Δήλο.

Υποστηρίζουν ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό, γιατί δεν υπάρχει ολικός ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για την Μήλο, αλλά ούτε καν υπάρχει γενικό χωροταξικό σχέδιο Νοτίου Αιγαίου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ.

Συγκεκριμένα, το 2019 επετράπη στον Μύτακα, η ανέγερση ξενοδοχείου, με 27 δωμάτια και ατομική πισίνα το καθένα και 54 κλίνες, πισίνες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, spa και υπόγειοι βοηθητικοί χώροι.

Την 18η.11.2019 αναθεωρήθηκε η οικοδομική άδεια και προστέθηκαν 5 νέα κτίρια, νέα κοινόχρηστη πισίνα, αυξήθηκαν τα δωμάτια στα 58 και οι κλίνες στις 99 και προβλέφθηκαν 47 θέσεις στάθμευσης. Στην συνέχεια, τον Αύγουστο του 2024, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τριπλασιάστηκαν σχεδόν οι εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας.

Κατά συνέπεια, επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις σε όμορα οικόπεδα (εμβαδού 29.421τ.μ.) και προστέθηκαν νέα κτίρια. Η δυναμικότητα της μονάδας ανήλθε στα 125 δωμάτια (από 58) με 271 κλίνες (από 99), 130 πισίνες (127 ατομικές για κάθε δωμάτιο και επιπλέον 3 κοινόχρηστες), ελικοδρόμιο, εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήρια, βοηθητικοί χώροι, κλπ.

Όμως, από τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη, έχουν μπλοκάρει οι οικοδομικές άδειες. Με την προσωρινή διαταγή «πάγωσαν» τόσο η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όσο και «η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών βάσει της οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι 31.12.2025».

Της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Παράλληλα, από τον κ. Παπασταύρου υποβλήθηκε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας και απεστάλη έγγραφο προς στον δήμαρχο Μήλου Μανώλη Μικέλη, προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών.

Τώρα, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον κ. Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Καραλέκα, έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση του Δήμου Μήλου.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ ανέστειλε μερικά την προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια κατά το μέρος που επιτρέπεται: 1) η κατασκευή 11 νέων κτιρίων, 2) η κατασκευή νέας κοινόχρηστης πισίνας στον χώρο του καταστήματος μαζικής εστίασης (εστιατορίου), 3) η κατασκευή ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) σε 13 κτίρια, που προβλέπεται να είναι παραπλεύρως των δωματίων (127 ατομικές πισίνες) και 4) η κατασκευή αβαθών επιφανειών νερού για αφαλάτωση νερού.

Παράλληλα, επέτρεψε: 1) την συνέχιση και η ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή 3 κτιρίων και του φυλακίου, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός αυτών σε ποσοστό από 90 έως 100%, 2) την κατασκευή νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) που αποτελεί βασική περιβαλλοντολογική υποδομή, 3) την εκτέλεση εργασιών στο ξενοδοχείο που ήδη λειτουργεί, 4) την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της κεντρικής εισόδου, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές σε ποσοστό 90% και οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχουν ήδη επέλθει και 5) την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφάλειες για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων.

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