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Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές για αγορά ή ενοικίαση σπιτιού (πίνακες)
Ακίνητα
13:17 - 16 Απρ 2026

Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές για αγορά ή ενοικίαση σπιτιού (πίνακες)

Reporter.gr Newsroom
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Τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές της χώρας το α' τρίμηνο του 2026, ενώ οι ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης κινούνται ανοδικά πανελλαδικά, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις από την Αττική.

Tην εξέλιξη των ζητούμενων τιμών των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 κατέγραψε ο SPI, ο δείκτης τιμών του Spitogatos.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 κλείνει με αυξήσεις στη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικίας σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε ετήσια αύξηση 7,9% στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας σημείωσε ετήσια αύξηση 4,2% πανελλαδικά.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα προάστιά τους, η ανοδική τάση παραμένει έντονη, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει ισχυρότερη άνοδο σε σχέση με την Αττική. Ειδικότερα, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 6,5% στην Αττική και 9,7% στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι τιμές ενοικίασης σημείωσαν άνοδο 3,9% και 6,6% αντίστοιχα.

Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ζήτησης για κατοικία, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τη Θεσσαλονίκη να αναδεικνύεται σε δυναμική αγορά με ταχύτερους ρυθμούς ανόδου. Παράλληλα, η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές πώλησης σε σχέση με τα ενοίκια υποδηλώνει ενισχυμένη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία ωθεί τις ζητούμενες τιμές προς τα πάνω και ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στην προσιτότητα της κατοικίας και για τους ενοικιαστές.

Τα πιο ακριβά και πιο οικονομικά σημεία της χώρας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας

Τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των πιο ακριβών περιοχών της χώρας για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας 4.167 ευρώ/τ.μ. και 4.000 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας είναι οι εξής: η Π.Ε. Καστοριάς με ΜΖΤ πώλησης στα 538 ευρώ/τ.μ., η Π.Ε. Κοζάνης, η Π.Ε. Φλώρινας, η Π.Ε. Κιλκίς και η Π.Ε. Καρδίτσας.

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Στον τομέα της ενοικίασης, συναντούμε και πάλι τα Νότια Προάστια και τις Κυκλάδες, με ΜΖΤ ενοικίασης στα 13,3 ευρώ/τ.μ. και 12,8 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα, στις κορυφαίες πιο ακριβές περιοχές της χώρας, ενώ ακολουθεί το Κέντρο της Αθήνας, τα Βόρεια Προάστια και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας, οι πιο οικονομικές περιοχές της χώρας για το 1ο τρίμηνο του 2026 αναδεικνύονται η Π.Ε. Γρεβενών με ΜΖΤ ενοικίασης στα 3,9 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το υπόλοιπο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η Π.Ε. Πέλλας, η Π.Ε. Ημαθίας και η Π.Ε. Κιλκίς.

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Εξέλιξη των ζητούμενων τιμών για αγορά και ενοικίαση κατοικίας στην Αττική

Το Spitogatos Insights εξέτασε την εξέλιξη των ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης κατοικιών στην Αττική κατά το 1ο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, τα Νότια Προάστια σχεδόν μονοπωλούν το top 5 των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής, με τη Βουλιαγμένη να βρίσκεται στην κορυφή με ΜΖΤ 7.333 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Βούλα, το Ελληνικό, η Γλυφάδα και το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Στις πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για αγορά κατοικίας βρίσκεται ο Βαρνάβας με ΜΖΤ πώλησης στα 1.511 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η περιοχή Λεωφόρος Πατησίων-Αχαρνών.

Η Βουλιαγμένη κατακτά και πάλι την κορυφή στις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 ,με ΜΖΤ στα 20,6 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, η Βούλα, η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό.

Στις πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας κατατάσσονται οι εξής περιοχές: ο Άγιος Στέφανος με ΜΖΤ ενοικίασης στα 7,0 ευρώ/τ.μ., το Καματερό, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Πέραμα και οι Αχαρνές.

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Οι περιοχές που ξεχώρισαν κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 για τις σημαντικές αυξήσεις που σημείωσαν στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι η περιοχή του Υμηττού, ενώ ακολουθούν η Δροσιά, ο Ταύρος, η Δάφνη και η Αγία Βαρβάρα.

Στο κομμάτι της ενοικίασης, οι περιοχές που αναδεικνύονται με ετήσιες αυξήσεις ηπιότερες σε σχέση με την πώληση, είναι: ο Υμηττός, το Πέραμα, τα Μελίσσια, οι Αχαρνές και το Χαϊδάρι.

Οι σημαντικές ετήσιες αυξήσεις που σημειώνονται στις ζητούμενες τιμές πώλησης σε Ταύρο και Δάφνη, καθώς και στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης σε Πέραμα, Αχαρνές και Χαϊδάρι, υπογραμμίζουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον αυτών που αναζητούν κατοικία — είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση — σε λιγότερο δημοφιλείς αλλά πιο οικονομικά προσιτές περιοχές.

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Θεσσαλονίκη: Οι περιοχές που ξεχώρισαν το 1ο τρίμηνο ως πιο ακριβές, πιο οικονομικές και με τη μεγαλύτερη δυναμική

Όπως αναφέρθηκε, οι ετήσιες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικίας στη Θεσσαλονίκη ήταν σημαντικές κατά το 1ο τρίμηνο του 2026. Ειδικότερα, οι πιο ακριβές περιοχές της συμπρωτεύουσας για το 1ο τρίμηνο του 2026 είναι η Καλαμαριά με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις 3.142 ευρώ/τ.μ., το Κέντρο της Θεσσαλονίκης (3.000 ευρώ/τ.μ.) και η Πυλαία (2.989 ευρώ/τ.μ.), ενώ οι περιοχές με την υψηλότερη ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας είναι το Κέντρο της Θεσσαλονίκης με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 11,7 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Βαρδάρης-Λαχανόκηποι (11,3 ευρώ/τ.μ.) και η περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια (10,9 ευρώ/τ.μ.).

Οι πιο οικονομικές περιοχές της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας το 1ο τρίμηνο του 2026 εντοπίζονται στα Προάστιά της και είναι οι εξής: Καλλιθέα (926 ευρώ/τ.μ.), Μυγδονία (935 ευρώ/τ.μ.) και Βασιλικά (1.125 ευρώ/τ.μ.). Οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στη Θεσσαλονίκη εντοπίζονται και πάλι στα Προάστια της πόλης και είναι το Ωραιόκαστρο με ΜΖΤ ενοικίασης στα 5,4 ευρώ/τ.μ., η Μίκρα (5,5 ευρώ/τ.μ.) και τα Βασιλικά (5,6 ευρώ/τ.μ.).

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να καταγράφει έντονη κινητικότητα στην αγορά κατοικίας, με συγκεκριμένες περιοχές να ξεχωρίζουν τόσο στις πωλήσεις όσο και στα ενοίκια. Στις πωλήσεις, τη μεγαλύτερη άνοδο στη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημείωσε η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη στον Δήμο Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας ετήσια αύξηση άνω του 25%. Ισχυρή ανοδική πορεία παρουσίασαν επίσης η Σταυρούπολη και η Χαλάστρα στα Προάστια της πόλης.

Αντίστοιχα, στον τομέα των ενοικιάσεων, τη μεγαλύτερη δυναμική για το 1ο τρίμηνο του 2026 εμφάνισαν η Θέρμη και η Μενεμένη στα Προάστια της Θεσσαλονίκης, καθώς και η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η αγορά στεγαστικών δανείων το 1ο τρίμηνο του 2026

Για πολλούς, η έγκριση στεγαστικού δανείου αποτελεί το πρώτο και πιο καθοριστικό βήμα για την απόκτηση κατοικίας. O μεγαλύτερος μεσίτης πιστώσεων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, και στρατηγικός συνεργάτης του Spitogatos, η IMS-FC παρέχει στοιχεία γύρω από την αγορά στεγαστικών δανείων κατά το 1ο τρίμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, o δείκτης Loan-To-Value (LTV) δείχνει το ποσοστό του δανείου σε σχέση με την συνολική αξία του ακινήτου και στον παρακάτω πίνακα φαίνεται χαρακτηριστικά η διαμόρφωση του δείκτη ανά αξία δανείου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο δείκτης LTV είναι αυξημένος κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 σε όλες τις βαθμίδες αξίας δανείου, με τη σημαντικότερη αύξηση να σημειώνεται στη βαθμίδα 50-70 χιλιάδες ευρώ.

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Εξετάζοντας περαιτέρω τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2026, αποτυπώνεται μια συνολικά ισχυρή εικόνα έγκρισης στεγαστικών δανείων στην ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των δανειοληπτών έλαβε το 100% του αιτούμενου ποσού στις περισσότερες κατηγορίες δανείου.

Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά πλήρους εκταμίευσης καταγράφονται στα δάνεια 50.000-70.000 ευρώ (96,8%), 70.000-100.000 ευρώ (95,5%) και 150.000-200.000 ευρώ (95,3%), ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό και στην κατηγορία έως 50.000 ευρώ (92,9%).

Αντίθετα, μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ αιτούμενου και τελικά εγκριθέντος ποσού εμφανίζεται στις κατηγορίες 100.000-150.000 ευρώ, όπου το 17,1% δεν έλαβε το σύνολο του ποσού που ζήτησε, και 200.000-300.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό 14,6%.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η χρηματοδότηση παραμένει προσβάσιμη για τους αγοραστές κατοικίας, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης και έντονης κινητικότητας στην αγορά.

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