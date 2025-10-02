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Αττικές Εκδόσεις: Καταβάλει μέρισμα συνολικού ποσού €153.000 χρήσης 2024 – Στις 9/10 η αποκοπή
Αναλύσεις
17:00 - 02 Οκτ 2025

Αττικές Εκδόσεις: Καταβάλει μέρισμα συνολικού ποσού €153.000 χρήσης 2024 – Στις 9/10 η αποκοπή

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 1704501000 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στη 27.08.2025 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024 συνολικού ποσού 153.000,00€, ήτοι ανά μετοχή 0,01€ (μεικτό μέρισμα).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης φόρου για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,0095 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) κατά την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ η ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) είναι η Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ΑΤΗΕXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Από την Τετάρτη 01/07/2026 η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής (λεωφόρος Κηφισίας 40).

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