Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη
Πολιτική
18:36 - 08 Οκτ 2025

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπογράμμισε κατά το χαιρετισμό του στην ημερίδα του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης με θέμα «Δικαιοσύνη - Οικονομία - Ανάπτυξη» ότι η Δικαιοσύνη παραμένει ανεπηρέαστη από εξωτερικές πιέσεις και εκβιασμούς, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την οικονομία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι «ο ελληνικός λαός είχε την ευκαιρία αυτές τις μέρες να διαπιστώσει, ελπίζω με πολύ καθαρό τρόπο, ότι η Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show».

Υπογράμμισε, επίσης, πως «η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται, και δεν εκφράζεται με όρους που τίθενται στην πλατεία Συντάγματος», αλλά αντίθετα «εκφράζεται με βάση τον όρκο που έδωσαν οι Έλληνες δικαστές στο Σύνταγμα της Ελλάδος». Επιπλέον, σημείωσε ότι «η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με βάση τους πολιτικούς και τους τηλεοπτικούς χρόνους» αλλά «ενεργεί με βάση την πίστη στο Σύνταγμα και το θεσμικό οικοδόμημα της Χώρας». Γι’ αυτό και όπως υπογράμμισε, «η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται».

Τόνισε ότι, «με την ενσυναίσθηση που επιβάλλεται να έχουν και έχουν οι Έλληνες δικαστές, μπορεί να δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, τα οποία τίθενται ενώπιόν της». Κατέληξε λέγοντας ότι «αυτά ελπίζω να έγιναν κατανοητά» και υπογράμμισε ότι «η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν ποδηγετείται από κανέναν, για όσους έχουν μπερδευτεί».

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ