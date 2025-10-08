ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης
Πολιτική
18:18 - 08 Οκτ 2025

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Reporter.gr Newsroom
Ο Κώστας Τζαβάρας, δικηγόρος και πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, προστέθηκε στους κύκλους των «γαλάζιων» στελεχών που λαμβάνουν αποστάσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Μιλώντας στο Kontra, ο κ. Τζαβάρας εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας πως «δυστυχώς επιβεβαιώθηκε» η αμφιβολία του για την ανεξαρτησία της.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, έκανε λόγο για μια «παλινωδία» που, όπως είπε, εκτείνεται από την ηγεσία της Δικαιοσύνης έως τους εισαγγελείς της Λάρισας και τα σχόλια κυβερνητικών στελεχών. Επισήμανε ότι η αποδοχή του αιτήματος του ανακριτή Ρούτσι —το οποίο αρχικά είχε απορριφθεί δημόσια— αποδεικνύει ότι «κάτι δεν πάει καλά» στη διαδικασία.

Ο πρώην υπουργός τόνισε ακόμη πως η αποδοχή της υπόθεσης που είχε τεθεί στο αρχείο συνιστά, στην ουσία, παραδοχή από πλευράς Δικαιοσύνης ότι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις και παραλείψεις κατά την ανάκριση. Όπως εξήγησε, η υπόθεση αφορά τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων για τα λάθη των ιατροδικαστών, αλλά και κυρίως για την «αλλοίωση» του χώρου του εγκλήματος, το γνωστό «μπάζωμα».

Ο κ. Τζαβάρας υποστήριξε πως αυτή η επέμβαση δημιούργησε μια «εκ γενετής αναπηρία» στην υπόθεση, στερώντας από τη διαδικασία την επαφή με την αλήθεια. Κατά την άποψή του, η αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος καθιστά την έρευνα ελαττωματική, αφού «η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο του εγκλήματος».

Ασκώντας σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, ο πρώην υπουργός επεσήμανε ότι αυτή όφειλε να αποφύγει οποιαδήποτε εμπλοκή με τον χώρο του δυστυχήματος, ο οποίος ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ότι με τις ενέργειές της η κυβέρνηση «εξαφάνισε αποδεικτικό υλικό», γεγονός που, όπως είπε, υποδηλώνει «άμεση εμπλοκή» και υπονόμευση της ποινικής διαδικασίας.

Ο Κώστας Τζαβάρας αναφέρθηκε και στον Χρήστο Τριαντόπουλο, σημειώνοντας πως, παρότι παραπέμφθηκε από τη Βουλή για παράβαση καθήκοντος, η πραγματική ευθύνη του σχετίζεται με «υπόθαλψη εγκληματία», καθώς φέρεται να συνέβαλε στην εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πράξη εμπόδισε τη Δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες και κατέστησε την ανάκριση ελλιπή.

Καταλήγοντας, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι όσοι ζητούν να ξεκινήσει άμεσα η δίκη, στην πραγματικότητα επιδιώκουν να «νομιμοποιήσουν μια ανάπηρη, αποτυχημένη ανάκριση». Υπογράμμισε ότι η δικαστική διερεύνηση όφειλε να έχει συλλέξει και διαφυλάξει το αποδεικτικό υλικό από τον τόπο της σύγκρουσης, καθώς «η αλήθεια είναι το οξυγόνο της ποινικής διαδικασίας» — μια αλήθεια που, όπως είπε, «κάποιοι εξαφάνισαν».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 18:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις
Ειδήσεις

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επιστρέφει στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επιστρέφει στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Χατζηδάκης: Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερα από το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερα από το κόμμα Τσίπρα

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens
Ειδήσεις

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 18:07

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ