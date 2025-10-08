ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις
18:21 - 08 Οκτ 2025

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» έχει ενισχυθεί, τονίζοντας ότι οι αποτιμήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές, ειδικά για εταιρείες τεχνολογίας με εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η κεντρική τράπεζα εντάσσεται σε σειρά τραπεζών και επενδυτών που εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας φούσκας τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι αγορές εισέρχονται στο τέταρτο τρίμηνο. Οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, ο κατακερματισμός στις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές αγορές και οι πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους αυξάνουν τον κίνδυνο, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Τράπεζας της Αγγλίας.

«Η υλοποίηση τέτοιων παγκόσμιων κινδύνων θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ανοιχτή οικονομία και παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο», σημειώνει η κεντρική τράπεζα.

Όπως αναφέρει το CNBC, η Τράπεζα επισημαίνει ότι οι αποτιμήσεις των μετοχικών αγορών κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εν μέρει λόγω των ισχυρών κερδών του δεύτερου τριμήνου από τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. «Το μερίδιο αγοράς των 5 κορυφαίων μελών του S&P 500, που άγγιξε το 30%, ήταν υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο σημείο τα τελευταία 50 χρόνια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται ιδιαίτερα υπερβολικές.

«Αυτό, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συγκέντρωση στους δείκτες της αγοράς, αφήνει τις αγορές μετοχών ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε περίπτωση που οι προσδοκίες σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης γίνουν λιγότερο αισιόδοξες», αναφέρεται στο πρακτικό της συνεδρίασης. Με τόσο υψηλές προσδοκίες για μελλοντική αύξηση των κερδών, οποιαδήποτε υποχώρηση στις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αναπροσαρμογή.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης καθώς ξεκινά η περίοδος δημοσίευσης κερδών, ενώ ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι οι αποτιμήσεις στηρίζονται σε υγιείς θεμελιώδεις παράγοντες. Η Goldman Sachs παραμένει προσεκτικά αισιόδοξη, θεωρώντας ότι δεν έχει σχηματιστεί ακόμη φούσκα, αλλά προτρέπει τους επενδυτές να «διαφοροποιήσουν». Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε την Τρίτη για «αρκετά υψηλά αποτιμημένα» περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στις τεχνολογικές εταιρείες.

Η Τράπεζα της Αγγλίας επισήμανε ότι «στους αρνητικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η απογοητευτική πρόοδος της ικανότητας/υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης ή ο αυξημένος ανταγωνισμός, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανεκτίμηση των υψηλών προσδοκιών».

Επιπλέον, «σημαντικά εμπόδια στην πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης – από την ενέργεια, τα δεδομένα ή τις αλυσίδες εφοδιασμού εμπορευμάτων – καθώς και εννοιολογικές καινοτομίες που αλλάζουν τις απαιτήσεις υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσαν να βλάψουν τις αποτιμήσεις, περιλαμβανομένων εταιρειών με υψηλές προσδοκίες εσόδων από επενδύσεις σε υποδομές».

«Οι αλλαγές στο τοπίο κινδύνου αυξάνουν τον κίνδυνο οι αγορές να μην έχουν πλήρως αποτιμήσει τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα και να συμβεί μια ξαφνική διόρθωση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς τους κινδύνους υλοποιηθεί», επισημαίνει η Τράπεζα της Αγγλίας. Καταλήγοντας, τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε μια αγορά ήδη επιβαρυμένη από το υψηλό κόστος διαβίωσης και δανεισμού.

