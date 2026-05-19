Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Στη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που εισήχθη η διάταξη για την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, στο οποίο και εντάχθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση με τη μορφή τροπολογίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα, καθώς και στη συμμετοχή της στο Φόρουμ των Δελφών, μεταφέροντας, όπως είπε, «κατά λέξη» το περιεχόμενο των δηλώσεών της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ανέφερε ότι είχε συζητήσει με τον υπουργό Δικαιοσύνης τις προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές και ότι κατανοεί την πρόθεση επιτάχυνσης των διαδικασιών, την οποία και «χαιρέτισε», εκφράζοντας τη συμφωνία της ότι απαιτούνται παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι, υπό το πρίσμα αυτών των δηλώσεων, οι αναφορές περί πρωτοβουλίας που περιορίζει τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι προχώρησε σε νομοτεχνική βελτίωση προκειμένου να μην υπάρξουν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα του πλαισίου με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν επέρχεται καμία αλλαγή στις ανακριτικές αρμοδιότητες του θεσμού.

Όπως ανέφερε, οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ, ενώ σε όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται προβλέπεται η ύπαρξη ανακριτικών λειτουργών, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην υπόθεση 717, σημειώνοντας ότι και εκεί υπήρχε ανακριτής.

Σχετικά με τη νέα ρύθμιση, ο υπουργός διευκρίνισε ότι στις υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα προβλέπεται η ανάθεση της προανακριτικής διαδικασίας σε έμπειρο δικαστικό λειτουργό, συγκεκριμένα σε εφέτη ανακριτή, ο οποίος θα ορίζεται από την ολομέλεια του αρμόδιου δικαστηρίου. Όπως σημείωσε, στην περίπτωση του Εφετείου Αθηνών, η ολομέλεια απαρτίζεται από περίπου 250 έως 300 εφέτες.

Κατά τον υπουργό, το υφιστάμενο πλαίσιο παραμένει ως έχει, με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη να αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία επιλογής του αρμόδιου ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι, σε σχετική επιστολή της, η Λάουρα Κοβέσι είχε επισημάνει πως η συγκεκριμένη διάταξη, όπως κατατέθηκε, είναι κατά την άποψή της ασύμβατη με τον κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.